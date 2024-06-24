25日午後降雨至晚間 14縣市亮高溫燈號

氣象署表示，今天午後的降雨情況預計晚間會趨緩，明天與今天相似，中部以北午後降雨可能會持續至晚上；另外，明天除基隆、新竹市、宜蘭、苗栗及台東外，本島各縣市都會發布高溫燈號。

中央氣象署今天下午持續發布13縣市豪、大雨特報。氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，預估今天的午後降雨會持續到晚間，部分地區，如新竹、南投的雨勢會較顯著。

根據氣象署網站，今天截至下午5時許，累積雨量以新竹縣尖石鄉159毫米最多，其次為南投縣國姓鄉115.5毫米。林定宜補充，若以時雨量來看，則是南投國姓在下午3時至4時之間，降雨量達107毫米最為劇烈。

林定宜表示，明天偏東南風，白天高溫炎熱，午後天氣仍然不穩定，西半部地區及東半部山區有局部短暫午後雷陣雨，中部以北降雨時間較長，仍有大雨發生的機會；另外南部地區清晨有零星短暫雨，南部沿海空曠地區易有較強陣風；花東、恆春半島整天有不定時零星短暫雨。

林定宜指出，26、27日太平洋高壓增強，環境轉偏南風，午後降雨減少，但中部以北、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；28日至7月1日從偏南風轉為偏西南風，中南部地區容易有短暫雨，其他地區同樣也是留意午後雷陣雨。

溫度方面，林定宜表示，今天最高溫為台北市士林區社子攝氏38度，主要是受地理環境所致，鄰近的測站並未出現近38度的高溫；其他縣市部分，屏東縣內埔鄉三地門達37.8度、雲林縣斗南鎮為37.7度，都是近山區內陸、散熱不易。

林定宜說，明天各地仍高溫炎熱，白天雲林縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。