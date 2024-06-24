壽司郎喊告！女大生寵物守宮放醬料碟 元智大學3點聲明回應

桃園市私立元智大學一名女大生日前帶著自己飼養的寵物守宮前往一家壽司郎用餐，她將守宮放在醬料碟上上傳IG限時動態，照片被轉發到Dcard，引發網友砲轟。壽司郎回應將採取法律途徑；元智大學今天下午發表3點聲明表示，學生已主動聯繫商家討論後續處理，校方等告一段落，將就學生違反校規部分進行處置。

網路社群平台Dcard日前出現一篇PO文，網友轉發一名元智女大生IG限動，該名女大生前往壽司郎用餐，將寵物守宮直接放在醬料碟上，在旁寫下「壽司胖胖包」，畫面在網路曝光，引起網友砲轟批評「非常噁心」，此貼文，引起其他大學網友留言，「可愛，放錯地方，這樣很不衛生」、「跟飼主的素質差有關」，網友說，店家走法律途徑了。

針對媒體新聞報導，元智大學女大生於校外知名餐廳用餐，因個人用餐行為導致引發食安疑慮，元智大學今天下午發布3點聲明表示，校方對接獲新聞報導或民眾投訴，皆秉持公平、公正原則審慎處理，學生在事後已了解相關事件造成商家不滿及社會大眾困擾，已在22日主動聯繫商家討論處理後續事宜，校方將等後續處理告一段落，就學生違反校規部分進行處置，並加強學生品德教育及宣導衛生安全的重要性。