吸引印度客來台拚疫前水準 下半年有中南部踩線團

為了讓印度旅客回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫前水準甚至超越，交通部觀光署今天首度在台舉辦B2B交流會，也將在下半年舉辦中南部踩線團，盼引客來台旅遊。

為了深耕印度旅客市場，觀光署邀請印度業者首度來台踩線，並於今天首度在台舉辦B2B交流會。觀光署發布新聞稿表示，希望以「短期優先開發MICE市場，長期鎖定大眾客源」分階段行銷策略穩健布局。

觀光署指出，印度是全球人口最多的國家，疫前印度來台旅客約4萬人次，近年經濟實力快速增長且具多樣性文化，「新富階層」及「商務客群」等紅利高，是甚具開拓潛力與價值的客源市場，今年來客規模預計可恢復至疫前水準。

觀光署指出，透過踩線團及交流會，有助印度業者更瞭解台灣，奠定台灣、印度業者深化合作基礎，也期未來兩地能儘速恢復直航，讓雙方互訪旅遊更為便捷、舒適及經濟。

觀光署表示，這次首發團踩線行程，以宜蘭地區為主，讓印度業者體驗台灣豐富、在地、多樣化觀光資源與接待品質及能量，特別安排前往宜蘭頭城農場體驗農村生活、自然生態等休閒農場特色，參訪宜蘭傳藝園區認識台灣復古懷舊人文風情、歷史古蹟及傳統建築等，體驗兼具知性與感性文化之旅，並欣賞東北角及宜蘭海岸風景區優美山海景色。

另外，在台北停留期間，參訪圓山飯店密道及在大稻埕體驗復古服飾換裝等。

觀光署指出，印度業者們均印象深刻，且給予正面評價，也表示返國後將著手進行遊程產品開發、加強宣傳及送客，將持續保持聯繫及接洽，爭取後續合作機會。

觀光署預計下半年度將再邀請印度業者赴中南部踩線，例如前往台中探索山海屯都之美、感受高雄港都觀光魅力，並評估考察自然景觀與文化資源豐富的花東地區，持續開啟未來引客來台契機。