台印度共推傳統醫學交流 簽署講座教授備忘錄

台灣與印度今天簽署阿育吠陀講座教授瞭解備忘錄，邀請印度阿育吠陀學者及教授駐台辦理講座、設計課程，共同推動傳統醫學研究與創新。這是台印度新政府上任以來簽署的首份合作文件。

印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Yadav）在台北「雙十年會暨國際研討會」會場上，以視訊方式與人在印度的駐印度代表葛葆萱，簽署了「於衛生福利部國家中醫藥研究所設立阿育吠陀講座教授瞭解備忘錄」。

根據備忘錄，台印度雙方將共同遴選阿育吠陀講座教授駐台3年，與衛福部國家中醫藥研究所共同規劃阿育吠陀學術與研究活動，設計相關短、中期課程，推動雙邊傳統醫學系統的研究與創新，一般民眾都可以參加。

阿育吠陀（Ayurveda）是印度的一種傳統及替代醫學，歷史可以追溯到大約西元前3000年。

葛葆萱致詞時表示，台印度關係近年來迅速升溫，截至2023年，雙邊貿易額已達82億美元，目前有大約260家台灣企業或廠商在印度營運，雙方未來可加強在科技援助、創新、企業孵化等領域的合作。

他說，在今天簽署的備忘錄之下，雙方在傳統醫學領域的合作將繼續深化，造福人民。

賴清德總統於5月20日就職，印度總理莫迪（Narendra Modi）的新內閣也於6月10日宣誓，這份備忘錄是雙方新政府上任後簽署的首份合作文件。

2022年11月，台灣與印度就已簽署「駐印度台北經濟文化中心與印度台北協會傳統醫藥合作瞭解備忘錄」，以促進雙邊傳統醫藥研究、產業及人員的合作，建立長久合作關係。

衛福部表示，阿育吠陀與保健醫療產業在印度已有深度結合，與台灣中醫藥結合養生與預防醫學產業的推動方向契合，雙方未來可相互借鏡彼此傳統醫藥的優勢與發展經驗，共同促進全民健康福祉及產業發展。