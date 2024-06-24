華航擴大認養南庄林地造林2萬顆樹 強化碳匯、里山精神

為支持政府國家永續林業，中華航空今宣布再與農業部林業署新竹分署合作，擴大認養苗栗南庄5.25公頃山林地1.5萬棵台灣櫸及台灣杉，並新增加里山步道維護與志工合作，以行動支持山林共生及原民社群共榮理念，不僅呼應國際強化碳匯功能趨勢，也落實里山倡議精神。

華航2022年起響應「森愛桃園-桃園市生態城市造林計畫」，2023年首次參與國家級永續林業專案，認養苗栗南庄近2公頃林地，種植逾4000株碳吸附能力佳的台灣原生樹種「台灣杉」，林木成熟為林後，1年碳吸附量可達32公噸。

華航今年再與林業署新竹分署合作，擴大認養5.25公頃，為2023年3倍之多，種植株樹達3.5倍；為豐富生態樣貌，中植樹種從「台灣衫」擴及至「台灣櫸」，共計造林約2萬棵樹植，平均為華航全球員工種下逾1棵樹苗。

華航表示，本次認養作業區已獲得森林管理委員會（Forest Stewardship Council, FSC）永續森林管理作業標準認證通過，日常作業全程均有監控設施觀察及紀錄生物多樣性變化，同時在林業署新竹分署輔導下，當地社區積極應用廢材與山林植物發展循環經濟。

華航今年也新增認養「加里山步道大坪段0-0.3K」步道維護與設施新設任務。加里山步道為熱門的登山健行地點，由於長年累積大批遊客湧入，部分路段因踩踏有土石流失、樹根裸露的情形，運用當地原住民賽夏族傳統智慧與自然工法，以就地取材、融入自然環境的方式進行修復。

此外，華航志工團隊也延伸觸角，與當地蓬萊國小合作，將以華航志工社本身擅長的航空、修護、服務及語言、永續發展專業傳遞相關航空知識及英語教學。

華航表示，華航為台灣原住民聚落及文化保存、永續林業、碳匯營造立下典範，已被國際里山倡議夥伴關係網路（IPSI）列為重要發展案例。此外，也長期深耕ESG發展，持續以2050淨零碳排為目標。

包含首創台灣添加永續航空燃油（SAF）載客飛行，參與天合聯盟SkyTeam 永續飛行挑戰；響應422世界地球日，創新列舉19項永續環保行動製作旅人「愛地球小叮嚀清單」，並提升機上用品環保材質使用率，如RPET環保頭墊紙、機上旅行包等。