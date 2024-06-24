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華航擴大認養南庄林地造林2萬顆樹 強化碳匯、里山精神

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航積極部署擴大認養計畫，總經理高星潢（左8）、資深副總經理賴銘輝（右11）、農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生（左6）及賽夏族合作社理事長根誌優（右9）共同訪察南庄造林地。圖／華航提供
華航積極部署擴大認養計畫，總經理高星潢（左8）、資深副總經理賴銘輝（右11）、農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生（左6）及賽夏族合作社理事長根誌優（右9）共同訪察南庄造林地。圖／華航提供

為支持政府國家永續林業，中華航空今宣布再與農業部林業署新竹分署合作，擴大認養苗栗南庄5.25公頃山林地1.5萬棵台灣櫸及台灣杉，並新增加里山步道維護與志工合作，以行動支持山林共生及原民社群共榮理念，不僅呼應國際強化碳匯功能趨勢，也落實里山倡議精神。

華航2022年起響應「森愛桃園-桃園市生態城市造林計畫」，2023年首次參與國家級永續林業專案，認養苗栗南庄近2公頃林地，種植逾4000株碳吸附能力佳的台灣原生樹種「台灣杉」，林木成熟為林後，1年碳吸附量可達32公噸。

華航今年再與林業署新竹分署合作，擴大認養5.25公頃，為2023年3倍之多，種植株樹達3.5倍；為豐富生態樣貌，中植樹種從「台灣衫」擴及至「台灣櫸」，共計造林約2萬棵樹植，平均為華航全球員工種下逾1棵樹苗。

華航表示，本次認養作業區已獲得森林管理委員會（Forest Stewardship Council, FSC）永續森林管理作業標準認證通過，日常作業全程均有監控設施觀察及紀錄生物多樣性變化，同時在林業署新竹分署輔導下，當地社區積極應用廢材與山林植物發展循環經濟。

華航今年也新增認養「加里山步道大坪段0-0.3K」步道維護與設施新設任務。加里山步道為熱門的登山健行地點，由於長年累積大批遊客湧入，部分路段因踩踏有土石流失、樹根裸露的情形，運用當地原住民賽夏族傳統智慧與自然工法，以就地取材、融入自然環境的方式進行修復。

此外，華航志工團隊也延伸觸角，與當地蓬萊國小合作，將以華航志工社本身擅長的航空、修護、服務及語言、永續發展專業傳遞相關航空知識及英語教學。

華航表示，華航為台灣原住民聚落及文化保存、永續林業、碳匯營造立下典範，已被國際里山倡議夥伴關係網路（IPSI）列為重要發展案例。此外，也長期深耕ESG發展，持續以2050淨零碳排為目標。

包含首創台灣添加永續航空燃油（SAF）載客飛行，參與天合聯盟SkyTeam 永續飛行挑戰；響應422世界地球日，創新列舉19項永續環保行動製作旅人「愛地球小叮嚀清單」，並提升機上用品環保材質使用率，如RPET環保頭墊紙、機上旅行包等。

另外，華航總部園區更為綠建築園區，綠覆率廣達27%，種植多樣原生樹種，更有台灣珍稀植物綬草；今年10月12日也將舉辦首屆華航馬拉松，邀請旅客共同加入永續飛行的行列。

華航宣布擴大造林植樹計畫，資深副總經理賴銘輝（左2）今日特別率團隊前往苗栗南庄，與夏族合作社理事長根誌優（右1）主持認養標誌揭牌儀式。圖／華航提供
華航宣布擴大造林植樹計畫，資深副總經理賴銘輝（左2）今日特別率團隊前往苗栗南庄，與夏族合作社理事長根誌優（右1）主持認養標誌揭牌儀式。圖／華航提供
華航資深副總經理賴銘輝透過親手植樹象徵全體員工齊心支持台灣永續林業及森林環境。圖／華航提供
華航資深副總經理賴銘輝透過親手植樹象徵全體員工齊心支持台灣永續林業及森林環境。圖／華航提供

永續 華航 認養

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