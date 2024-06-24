HIV病毒測不到即不具傳染力 青壯年仍逾5成不知

愛滋感染者權益促進會調查18到43歲民眾性健康觀念發現，65%民眾未在每次性行為做防護，僅2到3成做過性病篩檢，並有逾5成不知HIV感染只要測不到病毒，就不具傳染力。

愛滋感染者權益促進會今天召開記者會，發布「雙世代性健康觀念調查報告」。這份調查共回收1068份有效問卷，男女比約各占半；年齡層上，65%是今年28到43歲的「Y世代」，34.6%是18到27歲的「Z世代」。

愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧簡報指出，調查發現，整體約45%受訪者可接受無感情基礎的性關係；Y世代僅32.2%每次性行為都會採取防護措施，Z世代則有4成；性病篩檢部分，Y世代僅21.2%曾做過，Z世代則有27.9%。

「人類免疫缺乏病毒」（HIV）感染認知方面，整體有72.8%沒聽過U=U（undetectable=untransmittable）；雖有44%知道其中文「測不到病毒，就不具傳染力」，但就算認識了U=U，仍有3成民眾持保留態度，認為還是要小心傳染風險。

得知親友感染HIV後的行動，約3成民眾表示自己不會特別改變，僅2成會減少接觸、保持距離，且Z世代表現更為友善。林宜慧指出，這項結果相當令人振奮，因為這正是感染者最需要與希望的。

常見HIV感染迷思，台灣愛滋病學會秘書長林冠吟提醒，仍有26.5%民眾認為，維持固定單一性伴侶關係，就不須擔心感染，但其實性伴侶可能未告知性史，染性病也不一定有症狀，因此只要有不安全性行為就須要做篩檢。

此外，有75.7%民眾以為危險性行為次日，若篩檢HIV陰性就是沒有感染。林冠吟指出，其實HIV感染有空窗期，建議最短3週後，採取抗原/抗體複合型檢驗，最短4週後，採取一般抗體初步檢驗。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧說，在聯合國愛滋防治目標中，台灣僅「感染者自知感染狀況」項目表現較差，可能就是因為民眾擔心會被歧視、貼標籤，甚至伴侶會離開自己而不敢篩檢，但其實現在只要穩定吃藥，就可以避免傳染，與高血壓、糖尿病等一樣是慢性病，盼透過廣傳U=U概念，減少歧視。