懷同卵雙胞胎防輸血症候群 增產檢次數保下小兄弟
36歲莊小姐去年懷雙胞胎，因同卵雙胞胎共用胎盤，且在同一個羊膜腔內，較高機率發生雙胞胎輸血症候群，死亡率高達60%。光田綜合醫院婦產科增加產檢次數，順利產下一對男嬰。
光田綜合醫院今天發布新聞稿指出，莊小姐懷雙胞胎，卻因是同卵雙胞胎共用胎盤，且在同一個羊膜腔內，有可能出現不良影響。加上懷孕初期頻繁出血，多名婦產科醫師都勸莊小姐放棄，讓她很沮喪，懷孕4個月時，光田綜合醫院婦產部醫師陳穎中接手產檢。
陳穎中表示，同卵雙胞胎共用胎盤，有較高機率出現「雙胞胎輸血症候群」，雙胞胎因胎盤共用或是靠得太近，以致於胎盤連接胎兒的血管相互流通，其中一個胎兒會成為供血方，不斷輸出血液給另一個受血兒，造成供血方的寶寶發育不良、羊水太少而死亡。
而受血方的寶寶也會因為羊水過多、血液量大而心臟衰竭，對2個寶寶來說都非常危險，據統計，因輸血症候群的雙胞胎，死亡率高達60%以上。
莊小姐表示，陳穎中是她的神隊友，孕期期間有問必答，也能緩解懷孕初期的不適症狀。
為了預防「輸血症候群」，莊小姐產檢由每個月1次，變成2週1次，密切監控寶寶們的狀態，一旦有狀況就需立即動手術；去年10月底產下一對健康男嬰，哥哥1900公克，弟弟2100公克，母子均安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言