懷同卵雙胞胎防輸血症候群 增產檢次數保下小兄弟

36歲莊小姐去年懷雙胞胎，因同卵雙胞胎共用胎盤，且在同一個羊膜腔內，較高機率發生雙胞胎輸血症候群，死亡率高達60%。光田綜合醫院婦產科增加產檢次數，順利產下一對男嬰。

光田綜合醫院今天發布新聞稿指出，莊小姐懷雙胞胎，卻因是同卵雙胞胎共用胎盤，且在同一個羊膜腔內，有可能出現不良影響。加上懷孕初期頻繁出血，多名婦產科醫師都勸莊小姐放棄，讓她很沮喪，懷孕4個月時，光田綜合醫院婦產部醫師陳穎中接手產檢。

陳穎中表示，同卵雙胞胎共用胎盤，有較高機率出現「雙胞胎輸血症候群」，雙胞胎因胎盤共用或是靠得太近，以致於胎盤連接胎兒的血管相互流通，其中一個胎兒會成為供血方，不斷輸出血液給另一個受血兒，造成供血方的寶寶發育不良、羊水太少而死亡。

而受血方的寶寶也會因為羊水過多、血液量大而心臟衰竭，對2個寶寶來說都非常危險，據統計，因輸血症候群的雙胞胎，死亡率高達60%以上。

莊小姐表示，陳穎中是她的神隊友，孕期期間有問必答，也能緩解懷孕初期的不適症狀。

為了預防「輸血症候群」，莊小姐產檢由每個月1次，變成2週1次，密切監控寶寶們的狀態，一旦有狀況就需立即動手術；去年10月底產下一對健康男嬰，哥哥1900公克，弟弟2100公克，母子均安。