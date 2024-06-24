護理師荒大環境下...部立台北醫院護理離職率反降1.85%

護理師人力急缺，醫院關床已不是新聞。衛生福利部台北醫院今分享，資深護理留任、回流，且陸續有新血加入的秘訣。院長鄭舜平指出，除提供優渥薪資、增加獎勵、提升員工福利外，也改善流程、定期舉辦座談會讓員工能跟院長面對面溝通，從2020年起至今，護理人員離職率下降1.85%、加班時數下降2%，今年有27%護理人員有連休4天以上。

護理人員工作繁忙、人力需求居高不下，經常忙到沒空吃飯，更別說能休長假。有別於其他院所鬧護理人力荒、關床潮，衛生福利部台北醫院有資深護理願意留任、回流，並陸續有新血加入。院長鄭舜平認為，要解決人力荒，要讓員工有幸福感，讓護理師安心吃飯、準時下班、快樂休假。

鄭舜平說，除提供優渥薪資、增加獎勵、提升員工福利外，他每周一會固定巡訪各單位，定期安排座談會，讓員工能與院長面對面溝通，討論包含工作氛圍、環境、人力、餐點等。因此部北從12020年起至今，離職率已下降1.85%、加班時數下降2%，今年已有27%的護理人員有連休4天以上。

護理科督導長王卿凌說，導入智慧資訊科技改變臨床護理師的工作模式，比如護理人員使用235克的手機，取代部分80公斤護理行動車，現在只要持手機穿梭在病房間，由資訊室和廠商共同合作開發APP，便可完成病人辨識及給藥，因有效避免給錯藥物、延遲給藥，提升給藥效率。

王說，APP還有採檢、備血、紀錄生命徵象、查看病人最新動態、即時醫囑、注意事項、檢驗報告等功能，減少原本使用行動護理車所帶來的手腕痛、下背痛等職業傷害。其中特別有感的是，過去護理師為能在上班前完成儀器點班，需提早到院，現在導入儀器定位，節省了盤點查找的時間，接班護理師不用早到，前一班護理師也能準時交班下班。

ICU護理師吳育慈則分享，加護病房的病人若要做檢查胃鏡、腹部超音波，過去需要陪同病人至各檢查單位，但同時身兼其他病人，時常憂心其他病人狀況，導致陪同護理師壓力大，頻繁外出檢查也讓護理人員很疲累。後來醫院乾脆在加護病房內引進相關的檢查設備，由各科檢查醫師到病房治療，減輕護理師壓力、提升工作效率。