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天空有顆以彰化命名的小行星 發現人蕭翔耀分享心得

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化小行星（336392 Changhua）發現人蕭翔耀（左2）致贈紀念牌給彰化縣長王惠美。記者劉明岩／攝影
彰化小行星（336392 Changhua）發現人蕭翔耀（左2）致贈紀念牌給彰化縣長王惠美。記者劉明岩／攝影

天上有一顆以「彰化」命名的小行星了！這顆編號336392的彰化小行星，是由中央大學鹿林天文台蕭翔耀與美國馬里蘭大學葉泉志博士共同發現。彰化縣政府今天邀請蕭翔耀到彰化藝術高中分享發現小行星的過程，縣長王惠美表示，將持續邀請專家學者到學校舉辦太空科普講座、天文觀星活動，強化縣內天文教育。

彰化縣政府為感謝彰化小行星（336392 Changhua）命名，今天除邀請蕭翔耀外，也邀請中央大學天文所教授陳文屏、中央大學天文所鹿林天文台長林宏欽參加答謝儀式，

縣長王惠美表示，現在抬頭往天上看去，會有一顆「彰化」的星星，感謝中央大學以「彰化」為命名，作為紀念彰化建縣300年，象徵著對彰化的祝福，也為下一個300年航向璀璨的未來。

彰化小行星發現人蕭翔耀表示，經過7年的時間，從發現到命名彰化，雖然花費的時間很長，但發現新的天體真的很有成就感。蕭與彰化並無淵源，他說，當時是和一名高中生合作計畫，小行星非常小，要尋找到未知的小行星更難，要先確認好搜尋的固定區域，經由有計畫的搜尋後，長時間去紀錄它的移動方向、軌跡、速度、光度，並透過全球所有天文學家一同確認是否為已知天體，若不是，就代表發現新的小行星。

王惠美表示，近年來，縣府從國中小到高中，積極培育學生的天文科學素養與能力，像南郭國小耕耘天文教育已長達近20年；北斗國中從2020年建置天文臺以來，積極辦理各項體驗營隊和教師增能培訓；彰化藝術高中於2022年成立了「元宇宙智慧館」，且舉辦各類天文觀星活動，就是希望孩子們從平時就能養成對於天文的喜好，透過浩瀚的探索，更加有國際觀。

中央大學教授陳文屏表示，小行星很多也很小，天文的各種天體中，只有小行星是發現的人可以提出來命名。中央大學希望帶給社會正能量，決定以社會上的賢達團體或是地名來命名，像這一次取名「彰化」，以前是要向下看地圖才會看到彰化，現在往天上看也會看到彰化，這是一件很好的事情。

中央大學致贈彰化縣政府的「彰化小行星336392 Changhua」紀念牌。圖／縣府提供
中央大學致贈彰化縣政府的「彰化小行星336392 Changhua」紀念牌。圖／縣府提供
彰化縣政府為感謝彰化小行星（336392 Changhua）命名，今天舉辦答謝儀式。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府為感謝彰化小行星（336392 Changhua）命名，今天舉辦答謝儀式。記者劉明岩／攝影

中央大學 王惠美

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