民團盼無障礙診所 邱泰源談經營面與醫病關係兩難

社區診所缺乏無障礙設施，行動不便者難就醫，民團呼籲衛福部長邱泰源重啟無障礙診所修法草案討論。他今天說，「良好醫病關係是我們一直追求」，但租賃及改建等問題待解決。

衛生福利部辦理「112年就醫無礙標竿競賽」，醫療院所提出高齡長者、婦幼、身心障礙或行動不便民眾順利就醫環境空間、設備、溝通工具及服務流程，頒獎典禮今天舉行，經評選，32家診所及42家醫院獲表揚，透過競賽選拔出標竿醫院及診所促交流學習。

邱泰源出席頒獎典禮，他指出，這項競賽表達政府落實身心障礙者醫療平權的決心，全台灣的醫療院所已有1000多家通過不同標準的友善認證，期盼在軟體與硬體上逐步改善，給予行動不便的民眾更多關懷，「社區是最基礎的照顧，社會福利該做的一定會去做」。

中華民國身心障礙聯盟日前提到，衛福部2021年底曾提出「醫療機構設置標準」修正草案預告，希望建構無障礙診所醫療環境，至今無果，期待邱泰源能預做高齡社會就醫需求的準備，重啟醫療機構設置標準討論，盡快通過友善就醫內容修訂。

邱泰源說，過去和社福界關係非常密切，期盼共同打造以人為中心的醫療系統。對於部分偏鄉診所入法訂定目標執行可能有難度，包含租賃問題、改建成本等，如雲林某鄉下只有2家診所，當初診所經營者反映，若強迫改建恐經營不下去，屆時偏鄉居民可能連可以看病的診所都沒有。

另外，有醫師發現近日因「病毒大亂鬥」，急診室被塞爆，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、黴漿菌等，甚至有兒科病人住院至少要等3天，建議啟動分流。邱泰源表示，台灣分級醫療做得相當不錯，要繼續保持這樣的精神，減緩大醫院的壓力，讓第一線醫師有足夠的能力在好的職場守住民眾健康。