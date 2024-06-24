快訊

女星楊冪論文登權威期刊「主題曝光」 引發大陸網友熱議

永和警爬台北橋下堤防…失足自3層樓高墜落亡 分局不捨：工作認真

民團盼無障礙診所 邱泰源談經營面與醫病關係兩難

中央社／ 台北24日電
衛福部長邱泰源說，他是重視身心障礙及社會福利的醫師，請社福界放心，「社會福利該做的，我們（衛福部）一定來做」。記者沈能元／攝影
衛福部長邱泰源說，他是重視身心障礙及社會福利的醫師，請社福界放心，「社會福利該做的，我們（衛福部）一定來做」。記者沈能元／攝影

社區診所缺乏無障礙設施，行動不便者難就醫，民團呼籲衛福部長邱泰源重啟無障礙診所修法草案討論。他今天說，「良好醫病關係是我們一直追求」，但租賃及改建等問題待解決。

衛生福利部辦理「112年就醫無礙標竿競賽」，醫療院所提出高齡長者、婦幼、身心障礙或行動不便民眾順利就醫環境空間、設備、溝通工具及服務流程，頒獎典禮今天舉行，經評選，32家診所及42家醫院獲表揚，透過競賽選拔出標竿醫院及診所促交流學習。

邱泰源出席頒獎典禮，他指出，這項競賽表達政府落實身心障礙者醫療平權的決心，全台灣的醫療院所已有1000多家通過不同標準的友善認證，期盼在軟體與硬體上逐步改善，給予行動不便的民眾更多關懷，「社區是最基礎的照顧，社會福利該做的一定會去做」。

中華民國身心障礙聯盟日前提到，衛福部2021年底曾提出「醫療機構設置標準」修正草案預告，希望建構無障礙診所醫療環境，至今無果，期待邱泰源能預做高齡社會就醫需求的準備，重啟醫療機構設置標準討論，盡快通過友善就醫內容修訂。

邱泰源說，過去和社福界關係非常密切，期盼共同打造以人為中心的醫療系統。對於部分偏鄉診所入法訂定目標執行可能有難度，包含租賃問題、改建成本等，如雲林某鄉下只有2家診所，當初診所經營者反映，若強迫改建恐經營不下去，屆時偏鄉居民可能連可以看病的診所都沒有。

另外，有醫師發現近日因「病毒大亂鬥」，急診室被塞爆，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、黴漿菌等，甚至有兒科病人住院至少要等3天，建議啟動分流。邱泰源表示，台灣分級醫療做得相當不錯，要繼續保持這樣的精神，減緩大醫院的壓力，讓第一線醫師有足夠的能力在好的職場守住民眾健康。

偏鄉 邱泰源 醫師

延伸閱讀

阻擋「身障就醫」修法遭批 邱泰源擔心：鄉下會沒診所

博愛座爭議！衛長：將與身權法修法爭議脫鉤優先處裡

博愛座掀戰...衛福部曾提修法擴大適用 竟是邱泰源未竟之功

博愛座存廢惹議 衛福部長邱泰源：為求社會和諧一定會保留

相關新聞

天空有顆以彰化命名的小行星 發現人蕭翔耀分享心得

天上有一顆以「彰化」命名的小行星了！這顆編號336392的彰化小行星，是由中央大學鹿林天文台蕭翔耀與美國馬里蘭大學葉泉志...

阻擋「身障就醫」修法遭批 邱泰源擔心：鄉下會沒診所

衛福部長邱泰源上任前，身心障礙聯盟曾出面反對， 主因是邱泰源擔任立委時反對醫療機構設置條例。邱泰源今天出席「「112年就...

測不到HIV病毒=不會傳染 破解「U=U」愛滋病迷思

曾經被比喻為「20世紀黑死病」的愛滋病，在雞尾酒療法、單藥錠、抗病毒藥物陸續問世後，已經可以控制病情，甚至達到體內測不出...

雨彈狂炸大台北！松山機場暫停地面作業 部分航班延誤

雨彈升級，中央氣象署今下午2時40分針對新竹等12縣市發布豪雨及大雨特報，恐下到晚上。而台北市、新北市大雷雨持續時間至1...

雙北等12縣市大雨特報 雨勢恐下到晚上

近期台灣處在太平洋高壓邊緣偏南風環境中，除南部沿海地區晨間有零星短暫陣雨，各地上午多雲到晴，午後山區或中北部、東北部平地...

瞄準企業客需求！Uber推出「商務菁英Plus」 優先派車還可先設定冷氣溫度

隨著商務乘車趟次於疫後大幅攀升，Uber今宣布Uber「企業版」新增乘車選項「商務菁英Plus」正式上線，企業用戶將可享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。