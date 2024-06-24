電動機車和燃油機車怎麼選？停車優惠、補助金、騎乘體驗.....這些你沒想過的購車附加價值

文／吳宜臻

台灣是機車大國，根據交通部統計查詢網的資料，2023年機車登記數約1,454萬輛，等於平均每1.6人就擁有一輛機車，其中電動機車約有63萬輛，占總機車數量約4.4％。

進一步觀察交通部資料，2024年電動機車掛牌數逐月上升，五月份電動機車掛牌數量，比四月份增加3,579輛，相較2023年第二季同期成長達16%。前三大主流電動機車品牌，銷量都是呈現正成長，機車電動化成為不可逆的趨勢，政府更喊出2030年電動機車新售占比要達到35%。你正在考慮加入電動機車行列嗎？如何運用政府補助方案，或業者的優惠措施節省荷包？《網路溫度計DailyView》帶您了解怎麼買電動機車最划算。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近四個月（2024/01/01～2024/04/30）「購買電動機車」的熱門關鍵字，許多網友關注購車金、資費、汰舊換新、補助、加碼、方案、回饋、優惠、電池等熱門關鍵字，網友表示「目前政策都是用力補助換掉舊車」、「之前有補助，一台電車不會比油車貴多少」、「我覺得大家沒想過的是電池成本都在逐年下降，五年以後剩半價是滿有可能的事」、「換電池相當於油車換掉引擎這種大件了吧」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

車友不藏私分享！棄油轉電的5大誘因



許多人選擇電動機車不僅是因為新穎的外觀，更多人是考量到減少空污、降低引擎噪音，騎車舒適感up，讓移動過程變成一種享受。其實棄油車轉電車還有一些鮮為人知的好處，特別整理出5個電動機車車主才會知道的隱藏誘因！

誘因1／免燃料&牌照稅

由於電動機車用電力驅動，因此沒有燃料問題，故無需課徵燃料稅，以125c.c.機車來說一年可省下450元；電動機車的牌照稅免徵則延續至2025年12月31日。

誘因2／停車費用優惠

為了響應節能減碳、鼓勵民眾汰換燃油機車，不少縣市祭出電動機車停車費減免優惠，像是六都中的台北市、高雄市、台中市，目前停車仍享有全部免費福利；新北市、台南市則因已達成增加電動機車數量的階段性任務，加上為了提高停車格周轉率，避免有民眾長期霸占停車格，已取消停車優惠方案。

誘因3／政府補助

對於有意購買電動機車的民眾而言，別錯過政府提供的補助方案。目前共有三個單位提供補助，包括經濟部產業發展署、環保署以及各地方政府的環保局。網路溫度計也整理出相關補助內容：

中央補助金

經濟部的購買新車補助方案，對重型及輕型電動機車會有7,000元補助，小型輕型電動機車則為5,100元，若採用國產電池芯再加碼補助3,000元，合計最高提供1萬元的補貼金。

另外，環境部對汰舊換新的補助最高達4,000元，包括300元的燃油機車回收、1,500元減碳津貼，以及不同縣市的減少空汙獎勵金，像新竹縣市和苗栗縣，補助金額為2,200元，台南市為2,000元，其他縣市則為1,000元。

2024年六都環保局新購和汰舊換新補助方案

● 台南市：補助額從2,000元至7,000元不等，且針對特定群體，如：幼兒（有12 歲以下兒童之直系親屬）、青年（18歲至30歲）及外送人員額外3,000元補助，最高補助金為22,800元。

● 桃園市：補助額為全台最高，金額從2,000元至20,000元不等，另有針對婦幼及青壯年的專案，最高補助金為39,800元。

● 台北市：補助額從6,000元至22,000元不等，最高可領31,800元，且方案延續至2026年。

● 新北市：補助額從2,000元至10,000元，加上早鳥專案的額外獎勵金，最高補助金為28,800元。

● 高雄市：補助名額增至1.8萬人，補助額從2,000元至7,000元不等，最高補助金為16,800元。

● 台中市：一般民眾補助金為3,000元至18,000元不等，中低收入戶補助金額從25,000元至30,000元不等，更加碼推出兒童專案，凡符合資格就能再領3,000元。

另外，2024年底前持台新Gogoro Rewards聯名卡於全台7-Eleven、全家便利商店、摩斯漢堡、高鐵消費，享最高4%點數回饋，且每一季都會更新限時加碼通路；6月30日前環島季主題開跑，KKday、Klook、易遊網享最高4%點數回饋，每季更新加碼通路優惠。

從購車、電池服務資費到日常生活消費一系列的加碼優惠，都是希望讓想購買電動機車的車主，順利地輕鬆加入電動機車行列。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年04月29日。