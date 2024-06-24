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健保署公告14項指示用藥取消健保給付 8月1日生效

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電動機車和燃油機車怎麼選？停車優惠、補助金、騎乘體驗.....這些你沒想過的購車附加價值

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
基隆市政府編列追加預算，擬送里鄰長公務電動機車，其中鄰長部分引爭議。聯合報資料照片
基隆市政府編列追加預算，擬送里鄰長公務電動機車，其中鄰長部分引爭議。聯合報資料照片

文／吳宜臻

台灣是機車大國，根據交通部統計查詢網的資料，2023年機車登記數約1,454萬輛，等於平均每1.6人就擁有一輛機車，其中電動機車約有63萬輛，占總機車數量約4.4％。 

進一步觀察交通部資料，2024年電動機車掛牌數逐月上升，五月份電動機車掛牌數量，比四月份增加3,579輛，相較2023年第二季同期成長達16%。前三大主流電動機車品牌，銷量都是呈現正成長，機車電動化成為不可逆的趨勢，政府更喊出2030年電動機車新售占比要達到35%。你正在考慮加入電動機車行列嗎？如何運用政府補助方案，或業者的優惠措施節省荷包？《網路溫度計DailyView》帶您了解怎麼買電動機車最划算。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近四個月（2024/01/01～2024/04/30）「購買電動機車」的熱門關鍵字，許多網友關注購車金、資費、汰舊換新、補助、加碼、方案、回饋、優惠、電池等熱門關鍵字，網友表示「目前政策都是用力補助換掉舊車」、「之前有補助，一台電車不會比油車貴多少」、「我覺得大家沒想過的是電池成本都在逐年下降，五年以後剩半價是滿有可能的事」、「換電池相當於油車換掉引擎這種大件了吧」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

車友不藏私分享！棄油轉電的5大誘因

許多人選擇電動機車不僅是因為新穎的外觀，更多人是考量到減少空污、降低引擎噪音，騎車舒適感up，讓移動過程變成一種享受。其實棄油車轉電車還有一些鮮為人知的好處，特別整理出5個電動機車車主才會知道的隱藏誘因！

誘因1／免燃料&牌照稅

由於電動機車用電力驅動，因此沒有燃料問題，故無需課徵燃料稅，以125c.c.機車來說一年可省下450元；電動機車的牌照稅免徵則延續至2025年12月31日。

誘因2／停車費用優惠

為了響應節能減碳、鼓勵民眾汰換燃油機車，不少縣市祭出電動機車停車費減免優惠，像是六都中的台北市、高雄市、台中市，目前停車仍享有全部免費福利；新北市、台南市則因已達成增加電動機車數量的階段性任務，加上為了提高停車格周轉率，避免有民眾長期霸占停車格，已取消停車優惠方案。

誘因3／政府補助

對於有意購買電動機車的民眾而言，別錯過政府提供的補助方案。目前共有三個單位提供補助，包括經濟部產業發展署、環保署以及各地方政府的環保局。網路溫度計也整理出相關補助內容：

中央補助金

經濟部的購買新車補助方案，對重型及輕型電動機車會有7,000元補助，小型輕型電動機車則為5,100元，若採用國產電池芯再加碼補助3,000元，合計最高提供1萬元的補貼金。

另外，環境部對汰舊換新的補助最高達4,000元，包括300元的燃油機車回收、1,500元減碳津貼，以及不同縣市的減少空汙獎勵金，像新竹縣市和苗栗縣，補助金額為2,200元，台南市為2,000元，其他縣市則為1,000元。

2024年六都環保局新購和汰舊換新補助方案

●　台南市：補助額從2,000元至7,000元不等，且針對特定群體，如：幼兒（有12 歲以下兒童之直系親屬）、青年（18歲至30歲）及外送人員額外3,000元補助，最高補助金為22,800元。

●　桃園市：補助額為全台最高，金額從2,000元至20,000元不等，另有針對婦幼及青壯年的專案，最高補助金為39,800元。

●　台北市：補助額從6,000元至22,000元不等，最高可領31,800元，且方案延續至2026年。

●　新北市：補助額從2,000元至10,000元，加上早鳥專案的額外獎勵金，最高補助金為28,800元。

●　高雄市：補助名額增至1.8萬人，補助額從2,000元至7,000元不等，最高補助金為16,800元。

●　台中市：一般民眾補助金為3,000元至18,000元不等，中低收入戶補助金額從25,000元至30,000元不等，更加碼推出兒童專案，凡符合資格就能再領3,000元。

誘因4／騎乘體驗

許多民眾分享，由於電動機車設計輕巧，不僅在加速時體驗較佳，停車時也更為便捷，網友表示，「我個人感覺每次我都追不上電動機車耶！電動機車的馬力真的好強」、「起步快的優點就是不用塞在人擠人的機車車陣中」、「輕便而且中柱也比較好」、「加速真的很順暢」。

除了上述騎乘體驗，也有網友喜歡電動機車安靜、不會產生熱氣，以及騎起來穩定等優點，「油車引擎那個熱氣從底下一直竄上來，電車完全沒這個困擾」、「停紅燈不會震就舒服多了」、「不會有熱熱的排氣管，夜深時騎在巷弄裡真的舒服」、「電車騎起來就是穩又順」。

誘因5／智慧功能

先進的智慧功能，也是電動機車的一大優勢，像常見的個人化智慧儀表板、智能導航系統、一鍵省力倒車、智慧防盜，都能大幅提升騎乘的便利性與安全性。再者，對於經常找不到車鑰匙的人來說，Gogoro支援Apple 錢包機車鑰匙，是十分便利的設計，車主無須喚醒或解鎖配對設備，就能解鎖車子，網友表示「綁Apple手錶也可以避免開車廂時，把鑰匙和手機鎖入車內的搞笑情境」、「油車車主表示也想體驗QQ」、「Apple的NFC又多了一個功能，可喜可賀！」

image source：Gogoro Taiwan

靠「它」最划算！購車省錢小撇步大公開

電動機車隱藏誘因那麼多，如果你已經決定入手，除了善用政府補助，更不能錯過限時促銷或選擇分期零利率的信用卡方案，替你的荷包再省一筆。舉例來說，Gogoro與台新銀行合作推出的Gogoro Rewards聯名卡，只要日常消費就能快速累積Gogoro Smart Points點數，1點就是1元，可直接折抵購車、電池資費、維修保養、騎車GoShare等費用。

2024年12月31日前完成申請，購車時刷卡一次性付清，可獲得2%的無上限點數回饋，且綁定Gogoro Wallet消費，還能再有4%的額外回饋，若直接在Gogoro門市購車還能獲得額外600點，另外，也提供12期或24期零利率分期。

除了購車優惠外，電池服務資費也是消費者關心的重點，信用卡公司為滿足車主需求，積極推出不同的電池服務資費優惠方案，像是星展eco永續卡及聯邦綠卡的電池服務資費回饋10%至12%；台新Gogoro Rewards更打出最高15%回饋無上限，另外年底前Gogoro Rewards核卡綁定Gogoro Wallet購車者，即享有月月免資費抽獎資格，《網路溫度計DailyView》精選出三張信用卡，比較它們的優惠內容。

另外，2024年底前持台新Gogoro Rewards聯名卡於全台7-Eleven、全家便利商店、摩斯漢堡、高鐵消費，享最高4%點數回饋，且每一季都會更新限時加碼通路；6月30日前環島季主題開跑，KKday、Klook、易遊網享最高4%點數回饋，每季更新加碼通路優惠。

從購車、電池服務資費到日常生活消費一系列的加碼優惠，都是希望讓想購買電動機車的車主，順利地輕鬆加入電動機車行列。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年04月29日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『購買電動機車』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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