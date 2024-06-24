松機因大雨暫停地面作業 部分航班延誤

受到午後雷雨影響，松山機場今天下午2時38分起，暫停地面作業，估計可能超過1小時，期間航班有所延誤，提醒旅客及接機民眾要留意航班異動資訊。

中央氣象署今天午後陸續發布豪雨特報及大雷雨訊息，新竹縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義、花蓮山區有局部大雨發生的機率，大雷雨範圍涵蓋雙北與基隆。

受到台北豪大雨影響，民航局今天下午向媒體表示，松山機場從下午2時38分開始暫停地面作業，部分航班因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局說，這段時間內與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。