華航擴大認養南庄林地5.25公頃 共造林2萬棵樹

中華航空今天宣布，擴大認養南庄5.25公頃山林地、共計造林約2萬棵樹植，並新增加里山步道維護與志工合作，要以行動支持山林共生及與原住民社群共好共榮理念。

中華航空今天發布新聞稿表示，2023年首次參與國家級永續林業專案，認養苗栗南庄近2公頃林地，種植超過4000株碳吸附能力佳的台灣原生樹種台灣杉，依據國內研究顯示，林木成熟為林後一年碳吸附量可達32公噸。

華航指出，今年擴大認養面積5.25公頃，為2023年的3倍之多、種植株樹達3.5倍，為豐富生態樣貌，種植樹種從台灣杉擴及至台灣櫸，全力支持國產材暨永續林業政策、生物多樣性保育，共計造林約2萬棵樹植，平均為華航全球員工種下超過1棵樹苗。

華航指出，認養區域已獲得森林管理委員會（Forest Stewardship Council, FSC）永續森林管理作業標準認證通過，日常作業全程均有監控設施觀察及紀錄生物多樣性變化，同時在林業保育署新竹分署的輔導下，當地社區積極應用廢材與山林植物發展循環經濟。

另外，華航表示，今年新增認養「加里山步道大坪段0-0.3K」步道維護與設施新設任務。加里山步道為熱門的登山健行地點，由於長年累積大批遊客湧入，部分路段因踩踏有土石流失、樹根裸露的情形，華航將與林業保育署新竹分署、當地賽夏族共同運用當地原住民傳統智慧與自然工法，以就地取材、融入自然環境的方式進行修復，期盼藉由步道知名度，提升遊客對森林保護的重要性認識，進而實現聯合國生物多樣性公約目標。