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蛋商：蛋價看不到盡頭 25日討論是否再降3元

中央社／ 台北24日電

雞蛋日產量12萬1550箱（每箱200顆），台北市蛋商業同業公會今天表示，天熱賣壓仍在，蛋價還看不到盡頭，近日討論調降，若降，每台斤降3元。這將是4月下旬以來第6度降價。

台北市蛋商業同業公會常務理事劉威志接受媒體電話採訪時說，天氣很熱，雞蛋賣壓仍在，且蛋價「還看不到盡頭」，這兩天會和南部蛋商及產地討論是否要再調降蛋價。

劉威志表示，明天討論的結論若要降價，將是每台斤降新台幣3元，產地價將從每台斤27.5元變成24.5元，批發價每台斤37元變成34元。

農業部畜牧司指出，近4年產地價最低行情是民國110年10月的每台斤23.5元。本週若降，將只差1元。

關於蛋價，畜牧司佐證，已於4月23日、30日每台斤各降2元，5月21日調降3元，6月4日降2元，6月11日降3元；如果明天決定調降，將是4月下旬以來第6度調降。

傳出可能買到臭雞蛋，劉威志說，是有可能，因為天氣熱，如果蛋殼有裂，放久一點就會壞掉，建議消費者買回雞蛋，可以先打到碗裡面，不要直接打入炒菜鍋、湯鍋裡，以免萬一雞蛋不新鮮，整鍋菜受影響，以及買到壞掉的蛋，可以和商家換。

關於商用雞蛋蛋價傳出每箱（20台斤）掉到300元，劉威志說，自己出貨商用每箱700元，因為目前產地價每台斤27.5元，每箱20台斤約550元，再加上運往北部運費約30、40元，每箱成本600元，低於此就會賠錢。

另外，為降低賣壓，農業部原本規劃擴大每月淘汰老母雞，從每月原本淘汰120萬到130萬隻，增至180萬隻，並由產業基金、農業部各出5元，每隻補助10元，藉此措施讓日產量減至12萬箱左右。不過，劉威志說，聽說沒有預算，已喊停，所以無法擴大淘汰規模。

但是畜牧司告訴中央社記者，農業部長陳駿季已批示預算，有待中華民國養雞協會儘速完成各場淘汰隻數的登記。

蛋價 農業部 雞蛋

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