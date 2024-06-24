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華航攜手賽夏族守護森林 認養山林地種植林木1.5萬棵

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航宣布擴大造林植樹計畫，資深副總經理賴銘輝（左2）今日特別率團隊前往苗栗南庄，與夏族合作社理事長根誌優（右1）主持認養標誌揭牌儀式。圖／中華航空提供
華航宣布擴大造林植樹計畫，資深副總經理賴銘輝（左2）今日特別率團隊前往苗栗南庄，與夏族合作社理事長根誌優（右1）主持認養標誌揭牌儀式。圖／中華航空提供

華航空今天（24日）宣布再與農業部林業及自然保育署新竹分署合作，擴大認養南庄5.25公頃山林地1.5萬棵台灣櫸及台灣杉，並新增加里山步道維護與志工合作，持續以行動支持山林共生及與原住民社群共好共榮理念，不僅呼應國際強化碳匯功能趨勢，亦落實里山倡議精神。

華航表示，為積極布署擴大認養計畫，華航總經理高星潢於2月特別親自訪察本次南庄造林地，資深副總經理賴銘輝也於今日率團隊前往，主持認養標誌揭牌暨植樹儀式，透過親手植樹象徵全體員工齊心支持台灣永續林業及森林環境。

華航指出，為維護環境生態永續，華航全力支持國產材暨永續林業政策、生物多樣性保育，積極支持政府永續林業，也實質幫助原民部落工作機會與經濟穩定，不僅促進原鄉部落發展里山經濟，也增加原民青年回歸部落及文化傳承，整體作業兼具環境面、社會面、經濟面、文化面等多重 ESG 永續效益。

2022年華航開始響應「森愛桃園-桃園市生態城市造林計畫」，2023 年首次參與國家級永續林業專案，認養苗栗南庄近2公頃林地，種植超過4千株碳吸附能力佳的台灣原生樹種「台灣杉」；依據國內研究顯示，林木成熟為林後一年碳吸附量可達32公噸。

華航今年再度與農業部林業保育署新竹分署合作，擴大認養面積5.25公頃，為2023年3倍之多、種植株數達3.5倍，為豐富生態樣貌，種植樹種從「台灣杉」擴及至「台灣櫸」，共計造林約 2 萬棵樹植，平均為華航全球員工種下超過1棵樹苗。華航為台灣原住民聚落及文化保存、永續林業、碳匯營造立下了典範，已被國際里山倡議夥伴關係網路（IPSI） 列為重要發展案例。

華航今年也新增認養「加里山步道大坪段0-0.3K」步道維護與設施新設任務。透過與林業保育署新竹分署、當地賽夏族合作，共同運用當地原住民傳統智慧與自然工法，以就地取材、融入自然環境的方式進行修復，期盼藉由步道知名度，提升遊客對森林保護的重要性認識，進而實現聯合國生物多樣性公約目標。

此外，華航志工團隊也延伸觸角，與當地蓬萊國小合作，將以華航志工社本身擅長的航空、修護、服務及語言、永續發展專業傳遞相關航空知識及英語教學，期將未來航空業尖兵種子播下當地沃土，也啟發孩童寬闊國際觀。

華航積極部署擴大認養計畫，總經理高星潢（左８）、資深副總經理賴銘輝（右11）、農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生（左6）及賽夏族合作社理事長根誌優（右9）共同訪察南庄造林地。圖／中華航空提供
華航積極部署擴大認養計畫，總經理高星潢（左８）、資深副總經理賴銘輝（右11）、農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生（左6）及賽夏族合作社理事長根誌優（右9）共同訪察南庄造林地。圖／中華航空提供
華航資深副總經理賴銘輝透過親手植樹象徵全體員工齊心支持台灣永續林業及森林環境。圖／中華航空提供
華航資深副總經理賴銘輝透過親手植樹象徵全體員工齊心支持台灣永續林業及森林環境。圖／中華航空提供

永續 華航 認養

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