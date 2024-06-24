華航攜手賽夏族守護森林 認養山林地種植林木1.5萬棵

中華航空今天（24日）宣布再與農業部林業及自然保育署新竹分署合作，擴大認養南庄5.25公頃山林地1.5萬棵台灣櫸及台灣杉，並新增加里山步道維護與志工合作，持續以行動支持山林共生及與原住民社群共好共榮理念，不僅呼應國際強化碳匯功能趨勢，亦落實里山倡議精神。

華航表示，為積極布署擴大認養計畫，華航總經理高星潢於2月特別親自訪察本次南庄造林地，資深副總經理賴銘輝也於今日率團隊前往，主持認養標誌揭牌暨植樹儀式，透過親手植樹象徵全體員工齊心支持台灣永續林業及森林環境。

華航指出，為維護環境生態永續，華航全力支持國產材暨永續林業政策、生物多樣性保育，積極支持政府永續林業，也實質幫助原民部落工作機會與經濟穩定，不僅促進原鄉部落發展里山經濟，也增加原民青年回歸部落及文化傳承，整體作業兼具環境面、社會面、經濟面、文化面等多重 ESG 永續效益。

2022年華航開始響應「森愛桃園-桃園市生態城市造林計畫」，2023 年首次參與國家級永續林業專案，認養苗栗南庄近2公頃林地，種植超過4千株碳吸附能力佳的台灣原生樹種「台灣杉」；依據國內研究顯示，林木成熟為林後一年碳吸附量可達32公噸。

華航今年再度與農業部林業保育署新竹分署合作，擴大認養面積5.25公頃，為2023年3倍之多、種植株數達3.5倍，為豐富生態樣貌，種植樹種從「台灣杉」擴及至「台灣櫸」，共計造林約 2 萬棵樹植，平均為華航全球員工種下超過1棵樹苗。華航為台灣原住民聚落及文化保存、永續林業、碳匯營造立下了典範，已被國際里山倡議夥伴關係網路（IPSI） 列為重要發展案例。

華航今年也新增認養「加里山步道大坪段0-0.3K」步道維護與設施新設任務。透過與林業保育署新竹分署、當地賽夏族合作，共同運用當地原住民傳統智慧與自然工法，以就地取材、融入自然環境的方式進行修復，期盼藉由步道知名度，提升遊客對森林保護的重要性認識，進而實現聯合國生物多樣性公約目標。