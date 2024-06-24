測不到HIV病毒=不會傳染 破解「U=U」愛滋病迷思

曾經被比喻為「20世紀黑死病」的愛滋病，在雞尾酒療法、單藥錠、抗病毒藥物陸續問世後，已經可以控制病情，甚至達到體內測不出病毒量，測不到病毒就不具傳染力。疾管署副署長曾淑慧表示，台灣愛滋病例自2018年起，已連續6年呈下降趨勢，去年新通報感染人數共計944人，顯示獲得有效控制。

愛滋感染者權益促進會發起7月2日為台灣「U=U Day」，意思是Undetectable = Untransmittable，打破大眾對疾病的迷思，讓每個人不再因愛滋病而恐懼。

曾淑慧說，聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）提出2030年達成「95-95-95」防治目標，即95%的感染者知道自身愛滋感染狀態、95%感染者已服藥、95%服藥的感染者達到病毒量測不到。目前台灣已達到「91-96-95」，有9%的HIV感染者未知自己感染狀態，目前是降至 5%，目前仍待努力。

透過定期HIV檢驗瞭解自身健康狀態，確診感染者，只要及早診斷及早治療，就能維持自身免疫功能。曾淑慧強調，愛滋病治療已經跟其他慢性病一樣，體內病毒量連續六個月都測出小於200個／毫升，就不會傳染給其他人。

「U=U」的觀念還有許多人不知道，且檢驗愛滋擔心驗出陽性是不治之症，愛滋感染者權益促進會發布「雙世代性健康觀念調查報告」，由藝人沈玉琳擔任「U默大師」，協助推廣U=U觀念。

調查針對28至43歲的Y世代與18至27歲Z世代，以線上調查進行。分析發現，無論Y、Z兩世代對HIV疾病相關認知依然不清，近7成雙世代有「HIV感染者就是愛滋病患者」的錯誤觀念；有3成8雙世代以為觸碰過HIV感染者使用的物品就有傳染風險。

愛滋權益促進會秘書長林宜慧說，HIV感染並不等於愛滋病，大眾對疾病的錯誤迷思，導致不必要的恐慌與汙名。因此，自2023年將每年7月2日訂為台灣U=U Day，盼大眾了解有科學實證支持的U=U觀念、去除HIV汙名。

台灣愛滋病學會秘書長林冠吟呼籲，「感染HIV愛滋病毒≠得愛滋病」，維持單一性伴侶仍有感染HIV潛在風險。推動「U=U」是HIV治療一大進展，也翻轉民眾錯誤觀念，HIV感染者只要穩定接受治療且持續抑制病毒，即便有未經隔絕的直接接觸性行為，也不會發生傳染。