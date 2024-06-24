快訊

巴黎奧運／中華代表團服首度曝光 楊勇緯搶先穿無緣的進場服

南韓鋰電池工廠驚傳大火 現場尋獲20具遺體

雨彈升級！雙北大雷雨轟1小時 12縣市豪大雨恐下到晚上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨彈狂炸大台北！松山機場暫停地面作業 部分航班延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北地區受豪大雨影響，松山機場暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。圖為松山機場。聯合報系資料照
台北地區受豪大雨影響，松山機場暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。圖為松山機場。聯合報系資料照

雨彈升級，中央氣象署今下午2時40分針對新竹等12縣市發布豪雨及大雨特報，恐下到晚上。而台北市、新北市大雷雨持續時間至15時30分，桃園市、新竹縣大雷雨持續時間至15時45分。交通部表示，因台北地區豪大雨影響，松山機場目前暫停地面作業1小時，部分航班可能因此延誤。

氣象署針對新竹縣山區。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區等發布豪雨特報，預計影響時間從下午至晚上。

民航局表示，因台北地區豪大雨影響，松山機場目前暫停地面作業，從下午2時38分開始，預計暫停作業1小時，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，此段時間內與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

松山機場 航班

延伸閱讀

雨彈升級！12縣市豪大雨特報 4縣市大雷雨轟1小時

國家警報響了！12縣市大雨特報 3縣市大雷雨、3區山區暴雨

明後2日雨區擴大！午後雷雨炸半個台灣 大台北11縣市續飆高溫

雨區擴大、雨彈升級！10縣市豪大雨特報 山區慎防坍方落石

相關新聞

一起玩花東！知本老爺酒店「不限平假日現折1000元」

一起來花東玩吧！為促進花東地區觀光發展，交通部推出多項國內旅遊補助計畫。花蓮自由行住宿補助自6月1日開始，台東自由行住宿補助則將於8月1日實施。而台東知本老爺酒店推出了「就想玩台東，同步花蓮折1千元」的專屬優惠，即日起至7月底前入住當季專案，每房每晚享1,000元優惠折扣。

暑假快開逛！ 7大「人氣IP快閃店」必打卡 我不是胖虎.鯊魚先生.吉伊卡哇.卡娜赫拉.貓福珊迪 超療癒週邊快收藏

暑假盡情開逛！ 7大「IP快閃店」今夏登場 我不是胖虎.鯊魚先生.吉伊卡哇.卡娜赫拉.貓福珊迪 人氣打卡點+療癒週邊快收藏

預計2027年完工！ 桃園機場「第三航廈」概念圖曝光 波浪型頂棚、科技感體驗，四大亮點一次看

預計2027年完工！ 桃園機場「第三航廈」概念圖曝光 波浪型頂棚、科技感體驗，四大亮點一次看

粉紅花樹盛開期！ 中部最美校園「歐風圓頂+粉紅紫薇花」異國風情免費拍 彷彿一秒置身歐洲

粉紅花樹盛開期！ 中部最美校園「歐風圓頂+粉紅紫薇花」異國風情免費拍 彷彿一秒置身歐洲

大地酒店推夏日「仲夏人魚夢」住房專案！入住看人魚秀再送人魚尾巴

大地酒店再次出奇招，延續去年備受歡迎的「水中精靈」表演秀，今年以全新美人魚主題隆重推出「仲夏人魚夢」住房專案。這次專案提供三天兩夜的住宿選擇，周末期間入住價格僅需19,580元起。入住的賓客不僅可以在美麗的露天泳池邊觀賞美人魚表演，還可以近距離與美人魚合影留念，享受一段夢幻而難忘的住宿體驗。

「福隆生活節ｘ國際沙雕藝術季」熱情登場！ 自行車、沙雕、音樂會感受在地生活魅力

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處為推廣福隆觀光體驗，以福隆為核心，推出「福隆生活節」品牌活動，從自行車騎遊、主題音樂饗宴到在地商家的山海市集，帶領民眾深度體驗福隆的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。