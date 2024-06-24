雨彈狂炸大台北！松山機場暫停地面作業 部分航班延誤

雨彈升級，中央氣象署今下午2時40分針對新竹等12縣市發布豪雨及大雨特報，恐下到晚上。而台北市、新北市大雷雨持續時間至15時30分，桃園市、新竹縣大雷雨持續時間至15時45分。交通部表示，因台北地區豪大雨影響，松山機場目前暫停地面作業1小時，部分航班可能因此延誤。

氣象署針對新竹縣山區。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區等發布豪雨特報，預計影響時間從下午至晚上。

民航局表示，因台北地區豪大雨影響，松山機場目前暫停地面作業，從下午2時38分開始，預計暫停作業1小時，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，此段時間內與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。