視察台鐵田中支線 李孟諺：年底先期工程辦發包

立法院交通委員會今天南下彰化，前往田中鎮視察多項交通建設；交通部長李孟諺指出，銜接高鐵彰化站的台鐵田中支線工程，如果順利的話，今年年底先期工程就能辦理發包。

立法院交通委員會視察彰化多項交通建設，李孟諺、彰化縣長王惠美、民主進步黨籍立法委員陳素月等人，先前往田中鎮聽取「台鐵田中支線細部設計進度」、「高鐵彰化站外增設汽機車停車空間規劃」等建設進度。

李孟諺指出，高鐵彰化站未來有很好的發展潛力，7月1日起彰化站增班15班，對於增加運能有非常大幫助，至於銜接高鐵彰化站和田中火車站的台鐵田中支線工程，如順利的話，今年年底先期工程就能辦理發包，完工後對台鐵接駁高鐵有很大幫助。

李孟諺說，未來觀光客如要前往台鐵集集支線、日月潭，有田中支線後都能無縫接軌，有效推廣搭乘大眾運輸觀光遊程；至於高鐵彰化站停車空間規劃，有賴交通部與地方共同協調，一起讓彰化交通更便利，吸引更多遊客來彰化玩。

王惠美說，期盼部長李孟諺協助家鄉彰化縣，讓彰化南北往返更便捷，高鐵彰化站位處田中鎮與台鐵交會處，是彰化縣南來北往重要站點，期待台鐵田中支線早日完工，也期待中央多多協助改善彰化各項交通建設。

彰化縣政府表示，新建台鐵田中支線銜接高鐵彰化站與台鐵田中站，計畫路線長度約3公里，以擴大高鐵彰化站服務範圍並提升周邊特定區發展潛能，先期工程預計在今年12月決標開工，主體工程預定民國115年10月決標開工，118年12月通車啟用，工程經費約需新台幣29億5000萬元。