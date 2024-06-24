雙北防大雷雨 北港溪、雙溪山區留意暴雨

氣象署今天下午發布台北市為大雷雨警戒區域，並新增新北市北港溪（汐止柯子林），台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）山區暴雨災防告警，提醒留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署新增新北市北港溪（汐止柯子林）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）山區暴雨災防告警，提醒民眾已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署稍早已針對新北市大豹溪，新竹縣油羅溪（雞油樹下區域），桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警。

另外，大雷雨區域由原本的桃園市、新北市、新竹縣，增加台北市。

氣象署發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新竹縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。