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瞄準企業客需求！Uber推出「商務菁英Plus」 優先派車還可先設定冷氣溫度
隨著商務乘車趟次於疫後大幅攀升，Uber今宣布Uber「企業版」新增乘車選項「商務菁英Plus」正式上線，企業用戶將可享合作車隊「優先派遣」，有機會縮短候車時間；此外，企業用戶亦可享優先由受好評分的職業駕駛服務及更寬敞舒適的車款接送，以及預先設定車內溫度、聊天偏好選項等個性化乘車體驗，讓國內外商務人士外出洽公能享受更加優質的整體乘車體驗。
Uber針對百位Uber企業版乘車用戶抽樣調查顯示，商務會議、企業活動，以及拜訪客戶、業務開發等是多數商務乘客使用Uber企業帳號的主要使用情境。對用戶來說，「優先派車」功能是吸引使用的最大誘因，因此「商務菁英Plus」除由合作車隊提供優先派遣服務之外，亦會為商務乘客優先配對較新、寬敞舒適的車輛，且將優先由平均獲得4.9分或以上乘客評分的優質駕駛服務之外，亦將為乘客提供更個性化的乘車體驗。
乘車前，Uber企業帳號乘客可以先透過Uber App在 「乘客偏好設定」選擇對於車內「溫度」冷熱的偏好；若在乘車中需要洽公或希望靜下心來準備會議，也能提前設定偏好安靜或樂意聊天等「對話」選項，預先讓駕駛了解乘車體驗偏好。當行程結束時，電子收據將自動整合，省去乘客繁瑣的紙本收據整理時間，同時實現永續減碳的理念。
「商務菁英Plus」乘車選項即日起於宜蘭、基隆、台北、新北、台中、彰化、南投、台南、高雄、屏東10大城市正式上線， 桃園、新竹縣市將於未來陸續上線。7月31日前預約「商務菁英Plus」行程，每趟行程完成後可額外獲得50元Uber Cash點數，可用於後續的Uber App行程，或於Uber Eats平台使用。
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