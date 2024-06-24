雨彈升級！12縣市豪大雨特報 4縣市大雷雨轟1小時

雨彈升級，中央氣象署下午14時40分針對新竹等12縣市發布豪雨及大雨特報，恐下到晚上。至於台北市、新北市大雷雨持續時間至15時30分，桃園市、新竹縣大雷雨持續時間至15時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新竹縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

豪雨：新竹縣山區。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區，影響時間下午至晚上

此外，氣象署針對新北市北港溪(汐止柯子林)、台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至16時37分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。