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大雨炸雙北！北市雙溪發布災防告警 士林雨量驚人
午後雷雨，氣象署今天下午14時5分再度針對雙北等12縣市發布大雨特報。台北市災防辦公室表示，
氣象署已針對新北北港溪(汐止柯子林)、北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至16時37分。
北市災防辦表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
另外，目前台北市對流系統持續發展，士林、中山區已有明顯雨勢，士林區望星橋測站時雨量已達40毫米，預估仍將影響90分鐘。此外，新北也有對流系統正在移入台北市造成另一波降雨， 大安、中正、文山區時雨量可達20至30毫米，未來松山、信義、內湖區也將有明顯雨勢。
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