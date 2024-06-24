國家警報響了！12縣市大雨特報 3縣市大雷雨、1區山區暴雨

午後雷雨來了，中央氣象署下午14時5分針對雙北等12縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台中以北、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

大雨範圍：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區。影響時間：今天下午至晚上。

此外，桃園市、新北市、新竹縣大雷雨，持續時間至15時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署並針對新北市大豹溪、新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)、桃園市霞雲溪(優霞雲瀑布區)發布災防告警，持續時間至16時16分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。