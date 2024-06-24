AI助改生活型態 台南男不吃藥重拾好體態

台南一名58歲男子因高血脂及體重過重就醫，醫師透過人工智慧（AI）預測技術搭配穿戴式裝置，制定生活型態處方，不使用藥物，約2個月達成「體脂肪下降、肌肉量提升」目標。

奇美醫院預防醫學科暨健康檢查中心主任蔡孟修今天在院內衛教宣導會表示，總統賴清德在健康台灣論壇提出8年慢性病防治「888計畫」，希望將8成三高病患加入照護網，其中8成個案接受生活習慣諮商，最後讓三高控制率達到8成，奇美醫院響應推出結合AI技術的生活型態醫學門診。

蔡孟修表示，現代疾病大多因不健康生活方式引起，生活型態改變應成為治療一部分，生活型態醫學強調日常習慣重要性，包括飲食、身體活動、睡眠、壓力管理、正向社會連結及避免危害性物質使用，透過個人化生活型態處方，可預防、治療並逆轉慢性疾病。

蔡孟修說明58歲劉姓男子因高血脂及體重過重到門診求助個案，劉男自述每週游泳、重訓6天，且有私人教練指導，抽菸每天3至5支，經常有聚餐且不忌口，經諮商並搭配智慧手環監測，發現有氧運動強度不足，且AI預測罹患心血管疾病機率超過50%。

蔡孟修指出，透過為患者制定個人化生活型態處方，搭配營養師、物理治療師等團隊介入，患者也配合戒菸，經過約2個月時間，在沒有藥物介入情況下，不但未出現一般戒菸者容易出現的體重上升，反而瘦了近2公斤，且體脂肪百分比下降近3%，肌肉量提升。

劉男透過影片分享心得表示，以往總認為自己有維持運動習慣、菸抽得不算多，也會透過健康檢查監控身體狀況，雖然近年健檢結果都差不多，但愈來愈容易出現不明原因疲憊及無力感。偶然接觸蔡孟修推廣預防醫學，決定在還沒出大狀況前先治療，現在已感受到調整生活習慣好處。

蔡孟修說，許多慢性病只吃藥不會好，需要搭配生活型態調整，以人工智慧（AI）健康預測技術，搭配穿戴式裝置監測睡眠、壓力、身體活動及運動強度等數據，可更精確提供個人化健康管理方案，協助個案掌握自己健康。