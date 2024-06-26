超猛14天實測挑戰！櫃姐、工程師大推「統一AB原味優酪乳」順暢有感、連氣色都變好！

現代人飲食不均衡、久坐久站、超時工作已成常態，不良的習慣容易導致囤積纏身、代謝不順，渾身感覺不對勁，當然也不會有好氣色、好心情！如何才能減少身體負擔、回歸舒服的狀態？關鍵就在這一瓶！「統一AB原味優酪乳」招募百位民眾進行14天挑戰，實測結果超乎想像！

擔任工程師的旖樂，連續14天喝統一AB原味優酪乳後，她興奮地說「真是順到一個人生圓滿！」 圖／品牌影音提供

擔任工程師的旖樂，連續14天喝統一AB原味優酪乳後，她興奮地說「真是順到一個人生圓滿！」 圖／品牌影音提供

你是不是也和工程師一樣，工作時需要高度專注、分秒必爭？25歲的旖樂擔任機構工程師，常常一忙起來就忘記喝水，白天上班久坐在電腦前，下班後繼續久坐馬桶上。在接受挑戰、連續14天喝統一AB原味優酪乳後，她興奮地說：「不用14天，我從第3天就有感覺了！」不僅上廁所完全不卡，還有一種排空的感覺，讓她大讚：「真是順到一個人生圓滿！」

從事銀行業、經常在下班後暴飲暴食的陳先生，在接受14天挑戰後，驚喜地發現「重重的感覺沒有了！」 圖／品牌影音提供

金融業、服務業也是每天和時間賽跑的高壓代表，一忙起來，往往連吃飯的時間都沒有！在銀行上班的陳先生，因為工作壓力大，經常在下班後暴飲暴食、無肉不歡應酬多，讓他經常感覺堵堵的、有囤積感，在接受14天挑戰後，陳先生驚喜地發現「重重的感覺沒有了」！

在珠寶精品專櫃第一線服務的凌小姐，經過14天挑戰喝優酪乳補充好菌，最大的改變是：「氣色變好了，妝也變得比較服貼！」 圖／品牌影音提供

好喝、順口的優酪乳，方便隨時補充營養，一旦把體內環境打掃乾淨、保養得宜，整個人也會跟著神清氣爽、容光煥發！在珠寶精品專櫃第一線服務的凌小姐，每當遇到銷售旺季、逛百貨的客人多，就沒辦法好好吃飯，三餐作息不固定，身體也跟著鬧彆扭。經過14天挑戰喝優酪乳補充好菌，幫助體內代謝，凌小姐發現自己除了上廁所變得順暢規律，最大的改變是：「氣色變好了，妝也變得比較服貼，感覺整個人都變漂亮了！」

飯後喝一瓶統一AB原味優酪乳，夫妻倆覺得上廁所的時間大幅縮短，出清存貨有效率，才能把時間浪費在更多美好的事情上！ 圖／品牌影音提供

除了飲食習慣、生活模式易導致腸胃罷工抗議，懷孕生產、體質改變也是很多女性說不出來的痛點。新手媽媽邱太太，每天都花很多時間在廁所拚搏，蹲馬桶的時間久到懷疑人生，邱先生除了在家上廁所要排隊，還要在太太上廁所時擔綱「偽單親」爸爸。經過14天挑戰，飯後喝一瓶統一AB原味優酪乳，邱太太覺得上廁所的時間大幅縮短，出清存貨有效率，才能把時間浪費在更多美好的事情上！

市面上優酪乳品牌眾多，統一AB原味優酪乳是少數榮獲腸胃雙效認證的優酪乳，截至目前，仍是唯一；同時也是全國第一瓶榮獲健康食品標章的優酪乳，每100毫升就含1億個以上「雷特氏B菌」，經人體食用研究結果，能通過胃膽酸考驗，「有助於增加腸內益生菌」及「助於降低胃幽門螺旋桿菌數量」。長駐作戰，維持體內好環境，可謂「小兵立大功」！A菌+B菌功效加乘，每天補充一瓶，能夠幫助順暢、照顧腸道健康，代謝煥新了，身體也會給予正向回饋，經過來自各行各業的民眾14天實測挑戰，97.2%實證推薦！多位素人消費者真心分享：「很方便，又很好喝」、「上廁所完全不卡」、「氣色變得比較好」、「可以幫助我在廁所的時間比較縮短，比較有效率！」至於是不是真的有傳說中的那麼厲害？就等你親身來體驗！