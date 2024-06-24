花蓮連4年推帶狀疱疹疫苗接種 守護長者健康

花蓮縣連續4年推動帶狀疱疹病毒疫苗計畫，截至112年已有9000人受惠，今年預計可累積1萬2000人接種，減少患者的痛苦和相關併發症的風險，縣政府呼籲符合條件者儘快施打。

免費施打帶狀疱疹病毒疫苗對象，為設籍花蓮縣50歲以上中低收入戶/低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有慢性病長者，希望能保護經濟弱勢家庭、減少患病的風險。

花蓮縣政府今天舉行記者會，縣長徐榛蔚提醒鄉親，符合接種條件者可至13鄉鎮市衛生所預約接種。

徐榛蔚表示，花蓮縣長照覆蓋率99.94%是全國最高，縣內共有377個樂齡據點，同時逐年提高醫療覆蓋率及失智確診率，為長者提供更周全的預防保健服務。感謝衛生局長朱家祥從民國110年開始啟動為期4年的「帶狀疱疹疫苗接種計畫」，截至112年已有9000人受惠，今年預計可累積1萬2000人接種疫苗。

花蓮縣衛生局說明，65歲以上帶狀疱疹發生率約11.8%，年紀越大且伴有慢性疾病，罹患帶狀疱疹的風險越高，除維持正常的作息和提升免疫力外，接種帶狀疱疹病毒疫苗是重要的預防措施。

帶狀疱疹疫苗1劑可提供長達約10年的保護。帶狀疱疹是由水痘病毒引起的疾病，一旦感染水痘病毒並痊癒，病毒仍潛伏於脊神經節內，當免疫力低下或作息不正常時，病毒可能復發成帶狀疱疹。

帶狀疱疹除了皮膚上明顯的紅疹、水泡，預後的神經痛症狀，更是椎心刺骨的疼痛、甚至晚上出現夜不能眠的狀況，這種疼痛可以持續數個月甚至數年，對患者的生活品質造成嚴重影響。

衛生局提醒鄉親自主防疫及平日預防很重要，如保持充足睡眠、均衡飲食、適度運動和減少壓力等，另外接種疫苗也可以有效預防帶狀疱疹，減少患者的痛苦和相關併發症的風險。

此外，花蓮縣衛生局指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自去年9月26日XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種XBB疫苗者均占95%（含）以上，仍不可輕忽疾病威脅，呼籲65歲以上長者尚未接種過XBB.1.5疫苗，盡速至合約院所接種，接種後醫療院所提供500元7-11商品卡。