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癌症5年存活率逾6成 7醫院試辦照護送進家庭

中央社／ 台北24日電

台灣癌症5年存活率逾6成，當癌症變成慢性病，從生存變生活挑戰，癌症照護勢必轉型，國健署補助7家醫院試辦以家庭為中心照護，由心理師、社工等組成團隊，提供社區資源評估及輔導。

台灣每年新增約12萬名癌症病人，癌症雖蟬聯10大死因之首42年，但國健署長吳昭軍今天在記者會表示，台灣罹癌病人5年存活率從民國91年至95年的49.2%，提升為106年至110年的62.1%。當患者與癌症共存成趨勢，發展慢性病照護模式刻不容緩。

國健署癌症防治組組長林莉茹說，根據過去癌友服務發現，癌友確診時的狀態，如年齡、家庭中的角色及地位等，造成病人及家屬心理上不同的影響。個案確診後的心理介入及支持相當重要，應以不同癌症類別、不同醫院特性發展照護模式。

以初罹癌1年內癌友家庭為對象，國健署今年起推出以癌友家庭為中心的照護模式，由心理師、社工、醫療人員及個案管理師等組成醫療團隊，透過門診、住院、社區等場域介入，治療身體疾病的同時，以醫療團隊提供癌友心理需求及強化家庭支持，讓癌友無後顧之憂安心治療疾病。

國健署今年補助的7家醫院，在台灣北中南部皆有名單，分別有馬偕紀念醫院、亞東醫院、羅東博愛醫院、光田綜合醫院、彰化基督教醫院、國立成功大學醫學院附設醫院、高雄榮民總醫院；服務涵蓋癌症別有乳癌、頭頸部癌、大腸癌、婦癌、肺癌、兒童癌症等。

羅東博愛醫院發展慈悲關懷社區暨以癌友家庭為中心之照護模式，社工課長黃子明分享曾接觸一名43歲女性，育有一對雙胞胎，罹患三陰性型乳癌第3期，對未來不安，甚至抗癌期間學校老師發現個案孩子有語言發展早療需求，團隊媒合社工與社福團體提供資源，度過難關。

國健署 團隊 癌症

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