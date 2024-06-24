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男子腦部遭食腦蟲入侵身亡？疾管署釐清發現是這個病

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
一名男子腦部遭俗稱食腦蟲的「福氏內格里阿米巴原蟲」入侵造成腦炎，經治療仍不治身亡。衛福部疾管署發言人曾淑慧說，經了解，目前醫院為通報「阿米巴性痢疾」，而非「福氏內格里阿米巴原蟲」。本報資料照片
一名男子腦部遭俗稱食腦蟲的「福氏內格里阿米巴原蟲」入侵造成腦炎，經治療仍不治身亡。衛福部疾管署發言人曾淑慧說，經了解，目前醫院為通報「阿米巴性痢疾」，而非「福氏內格里阿米巴原蟲」。本報資料照片

有媒體報導，一名男子至高雄長庚就醫，醫師檢查，男子腦部遭俗稱食腦蟲的「福氏內格里阿米巴原蟲」入侵造成腦炎，經治療仍不治身亡。衛福部疾管署發言人曾淑慧說，經了解，目前醫院為通報「阿米巴性痢疾」，而非「福氏內格里阿米巴原蟲」，媒體相關報導疑似有所誤差。

曾淑慧解釋，「福氏內格里阿米巴原蟲」屬於非法定傳染病，醫師接獲病例後，不需通報疾管署，但為掌握疫情，仍多鼓勵醫師通報，而「阿米巴性痢疾」為法定傳染病，依規定必須通報，目前醫院為通報「阿米巴性痢疾」。

據「中時新聞網」報導，高雄長庚醫院神經外科主治醫師袁俊文指出，這名男子是以急診入院，主訴頭痛、食慾差、虛弱，左側肢體也無力。安排電腦斷層、核磁共振檢查，發現男子左右大腦不對稱，且有著瀰漫性腦病變，為釐清病因，除收治住院，也開顱採集其腦部檢體。檢驗出爐後證實，男子腦內遭俗稱「食腦蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲」（Naegleria fowleri）入侵，因腦壓過高，約一個月後死亡。

但曾淑慧說，關於食腦蟲病例，經清查200多例疑似病例，目前僅有去年通報，北部一名30多歲女性確診，尚未傳出其他病例。

疾管署 醫師 食腦蟲

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