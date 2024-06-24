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男子遭「食腦蟲」侵入腦炎亡？ 高市衛生局：個案是阿米巴痢疾

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男子遭食腦蟲侵入腦炎亡？ 高市衛生局：個案是阿米巴痢疾

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高市衛生局提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔。圖與新聞無關。 圖／聯合報系資料照片
高市衛生局提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔。圖與新聞無關。 圖／聯合報系資料照片

有媒體報導，高雄市一名男子因頭痛就醫，醫師檢查後發現其腦部遭俗稱「食腦蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲」入侵造成腦炎，治療後仍不治身亡。高雄市衛生局表示，男子是痢疾阿米巴原蟲所引起的「阿米巴性痢疾」，並經疾管署確認，並非媒體所稱的食腦蟲引發的福氏內格里阿米巴腦膜炎。

衛生局表示，該名69歲男子住在中部，去年6月因腹部不適到高雄長庚醫院就醫，後出現意識改變及偏癱，收治住院進行腦部病理組織切片結果「疑似痢疾阿米巴」，去年7月22日由高雄長庚通報「阿米巴性痢疾」，同日經疾管署研判確診，個案最後在7月31日死亡。

衛生局解釋，此案為中部至高雄就醫，雖於112年7月確診為「痢疾阿米巴」原蟲引發的個案，其腦部組織切片並未分型或做最後病理再確認，並無「福氏內格里阿米巴原蟲」直接證據。另依疾管署資料，今年至今，全台灣皆無「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」確定病例。

衛生局提醒，福氏內格里阿米巴原蟲好發於夏季，民眾於野溪戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中；在自然水域戲水時也要避免攪動底部淤泥。戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應盡速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。

另外注意個人衛生習慣、飲食衛生、手部清潔及家庭廢水的妥善處理，可防止阿米巴性痢疾感染。

疾管署 衛生局 頭痛

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