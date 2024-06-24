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別人「冷氣2個月不關帳單1千多」她實測卻慘哭了 師傅揭背後真相

聯合新聞網／ 綜合報導
冷氣師傅指出，冷氣能源效率的等級評量是關鍵，一級和五級相同吹法，電費恐差到5-6倍。 圖／ingimage
冷氣師傅指出，冷氣能源效率的等級評量是關鍵，一級和五級相同吹法，電費恐差到5-6倍。 圖／ingimage

天氣超熱！多半民眾已經受不了高溫，紛紛開啟冷氣消暑，但同時，大家也很擔心持續開冷氣，會不會收到天價的電費帳單。過去有網友實測吹冷氣2個月不關，電費只要1千初，有人照做卻收到高達快7千的帳單，冷氣師傅指出，冷氣能源效率的等級評量是關鍵，一級和五級相同吹法，電費恐差到5-6倍。

一名網友在PTT發文表示，現在天氣開始熱了，睡覺一定必開冷氣，但通常會定時兩到三個小時，房間涼了睡著後就關掉了，一方面可以節約能源，一方面也是省錢，最重要的是不浪費電，好奇「有人冷氣開一整晚不關的嗎？」

不少人表示，「有人會關？」、「上次關都不知是幾天前了」、「變頻的不需要啦」、「沒有關過，出門也一樣」、「變頻的不用，而且重覆開關還比你吹一整晚還貴」、「 我以為人在就開冷氣是常識」、「變頻真的省電，不用關」。

過去有網友在臉書社團「爆廢公社」表示，連續使用兩個月的變頻冷氣不關機，結果帳單出來卻出乎預期的省，只要1018元，房間是五坪，溫度設定在26度。但有人同樣是變頻冷氣，也是24小時不關機連續2個月，設定溫度為26度，帳單卻高達快7千嚇壞。

節目「台灣好吃驚」曾訪問到冷氣師傅，師傅指出，台灣的電費是兩個月一期結算，一噸的冷氣在房間吹2個月24小時都不關的話，大約是1千多元，但是這僅僅是一級變頻冷氣，如果是五級相同吹法，電費就要5000至6000元，差了最多快5倍。

另外對於大家很好奇的冷氣到底要一直開著，還是沒用的時候就開開關關比較省，師傅表示，開開關關會比較耗電，因為壓縮機啟動需要的電流很高，換變頻冷氣是希望你開著，定溫在26度就不要關了，這樣能達到恆溫效果，反而才更省電。

冷氣 帳單 電費

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