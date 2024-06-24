百香果組培苗技術出爐 確保種苗量產健康無病毒

為確保百香果種苗可以無病毒健康量產，種苗改良繁殖場研究員文紀鑾今天表示，約歷時2年，完成組織培養苗的量產技術，歡迎種苗業者前往洽談技轉。

農業部種苗改良繁殖場發布完成「百香果組織培養苗量產技術」研發資訊，完成這項技術研發的文紀鑾接受中央社記者電話訪問時說，目前百香果種苗生產來自嫁接，一旦母本染到病毒，會影響種苗生產；而以無病毒的組培苗作為母本使用，可確保生產無病毒健康種苗，已可開放技轉，歡迎種苗業者前往洽談。

他指出，過程中經由分子生物學（PCR或RT-PCR）檢測， 建立「台農一號」百香果無病毒組培苗生產技術，由於組培苗是利用瓶內生產，所以可保存及繁殖量產百香果組織培養無病毒的健康種苗，約2年完成研發。

除了百香果有組培苗技術，文紀鑾說，種苗改良繁殖場於民國85、86年左右，已推出馬鈴薯、草莓、葡萄的組培苗技術，後兩者也是他本人研發出爐，如今再添百香果。

關於國產百香果，種苗場補充，國內8成以上栽種品種為「台農一號」，質量皆高，不需人工授粉，可降低勞力成本，主產區為屏東（春季產果）及南投埔里（夏秋季產果）。

種苗場說明，百香果為多年生作物，易受病毒影響植株生長及果品品質，目前全台栽培面積達682公頃以上，經調查台灣百香果病毒紀錄有6種，分別為胡瓜嵌紋病毒、EAPV-AO和EAPV-IB二型：東亞百香果病毒及百香果斑紋病毒、聖誕紅捲葉病毒、木瓜捲葉病毒、夜香花嵌紋病毒、百香果漣葉病毒等。