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年售電金1百萬！台鐵台東站設太陽能棚架 減碳並可增加營收

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司在台東站區全面規畫設置太陽光電棚架，預估每年售電回饋金約100萬元。圖／台鐵提供
台鐵公司在台東站區全面規畫設置太陽光電棚架，預估每年售電回饋金約100萬元。圖／台鐵提供

為響應政府綠能、節能減碳政策及提升旅運服務品質，台鐵公司資產開發處在台東站區，全面規畫設置太陽光電棚架，包含各建物屋頂、露天人行道、機車停車場、計程車排班區及大型公車、遊覽車候車區，不僅免讓旅客、民眾受烈日酷曬之苦，預計每年收取售電回饋金約100萬元。

台鐵資產開發處副處長劉睿紘說，車站設置太陽光電棚架需經評估是否適合，包含車站旁有無高樓大廈或綠樹遮蔭影響發電效應，另外，車站未來規畫及站體大小也是考量因素之一。

劉睿紘指出，已地下化車站無法設置，高架化車站未來可能拆移新蓋，對於太陽能板租約一次就20年的業者來說，要營運到第10年後才有可能回本，後續8年才有可能盈利，若中間車站就要拆除，廠商將損失慘重；另外，古蹟車站、歷史悠久車站如新竹站、台南站也都不能設置。

劉睿紘表示，目前已設太陽能板棚架車站包含新左營、新烏日、斗南，而台東站為示範站，由於站體大、地處空曠無遮蔭，夏天從早到晚都能發電，還能讓騎機車、搭計程車、轉乘公車或遊覽車民眾，不再受日曬雨淋之苦，排班的計程車司機也不用一直開冷氣耗損車輛及汽油。

劉睿紘說，平面車站月台頂棚約300公尺，原先也考慮是否設置太陽能板，但經專業評估後，認為站內月台邊要驅動上百公噸的火車，其用電高達2.5萬伏特，怕同樣為發電效用的太陽能板會干擾，有安全疑慮，因此作罷；劉睿紘提及，台北捷運高架部分原也有規畫設置，但受到強力阻擾而作罷。

劉睿紘表示，目前台鐵太陽能發電設置總容量為32.55MW（千瓩），為全台軌道業最多，其中包含車站占5.91MW、機廠（包含調車場、維修廠等後勤廠房屋頂）占24.79MW、停車場0.8MW。

劉睿紘說，這次台東站區部分，太陽光電設置面積達9641平方公尺，總容量達1707.815瓩，約1.71MW，每年約可發綠電168萬541度電，初估每年可減少碳排量約93萬992公斤，相當於2.5座大安森林公園，約可提供410戶家庭1年的用電量；預估每年收取售電回饋金約100萬元，可增裕營收。

台鐵公司在台東站區全面規畫設置太陽光電棚架，預估每年售電回饋金約100萬元。圖／台鐵提供
台鐵公司在台東站區全面規畫設置太陽光電棚架，預估每年售電回饋金約100萬元。圖／台鐵提供
台鐵公司在台東站區全面規畫設置太陽光電棚架，預估每年售電回饋金約100萬元。圖／台鐵提供
台鐵公司在台東站區全面規畫設置太陽光電棚架，預估每年售電回饋金約100萬元。圖／台鐵提供
台鐵公司在台東站區全面規畫設置太陽光電棚架，預估每年售電回饋金約100萬元。圖／台鐵提供
台鐵公司在台東站區全面規畫設置太陽光電棚架，預估每年售電回饋金約100萬元。圖／台鐵提供
台鐵公司在台東站區全面規畫設置太陽光電棚架，預估每年售電回饋金約100萬元。圖／台鐵提供
台鐵公司在台東站區全面規畫設置太陽光電棚架，預估每年售電回饋金約100萬元。圖／台鐵提供

台東 台鐵 計程車司機

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