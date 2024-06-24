快訊

權值股回檔、台積電跌30元收940元 台股重挫439點收22,813點

國家警報響了！12縣市大雨特報 3縣市大雷雨、1區山區暴雨

男子遭「食腦蟲」侵入腦炎亡？ 高市衛生局：個案是阿米巴痢疾

拿衛生紙擦竟嚴重燙傷！使用快乾膠當心 溫度可能「瞬間飆170度」

聯合新聞網／ 綜合報導
快乾膠容易瞬間產生高溫燙傷人。圖／Ingimage
快乾膠容易瞬間產生高溫燙傷人。圖／Ingimage

平常在修補物品或者DIY的時候，往往會需要利用到快乾膠來黏著物件。不過快乾膠在使用上，也有一些需要注意的地方，否則若是一個不慎，很可能會引發意外後果。

根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，日本國民生活中心近來在官方X和YouTube分享，表示快乾膠在接觸像是衛生紙或是一些衣物纖維時，有可能因為瞬間的化學反應，產生足以燙傷人體的高溫。

2023年11月，有一位民眾在貼指甲貼塗快乾膠時，因為黏劑稍微有點滴到手指上，因此拿衛生紙去擦，結果表皮、真皮都因此燙傷，需要一個月的時間治療。

之所以會發生這樣的意外，是因為快乾膠的主要成分「氰基丙烯酸酯」，原先靠著和空氣中的水氣產生反應，進而硬化產生黏著的效果。而氰基丙烯酸酯如果接觸到衛生紙或布面，會渲染擴大化學反應的面積，瞬間產生極高的熱能，其溫度甚至上看170度。

日本國民生活中心建議，在使用快乾膠前，最好詳閱說明，並配戴實驗用手套以防意外。如果不慎滴到衣物，可以用大量清水沖洗來挽救。

日本 衛生紙

延伸閱讀

香蕉也能進冰箱保存！5步驟包上保鮮膜 「放1個月也不會壞」

iPhone電池多久得換？內建功能存量輕鬆查 想免費換新先確認這點

天氣又濕又熱…當心食物中毒！專家曝：「三不原則」徹底隔絕細菌

才兩條白線！日本「最短斑馬線」僅三地看得到 背後特殊成因曝光

相關新聞

男子遭食腦蟲侵入腦炎亡？ 高市衛生局：個案是阿米巴痢疾

有媒體報導，高雄市一名男子因頭痛就醫，醫師檢查後發現其腦部遭俗稱「食腦蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲」入侵造成腦炎，治療後...

只有更熱！台灣飆高溫 鄭明典po一圖曝原因

天氣只有更熱。昨天全台普遍都有36度以上高溫，雲林斗南更飆38.5度，中央氣象署上午針對11縣市發布高溫資訊(橙色)，恐...

拿衛生紙擦竟嚴重燙傷！使用快乾膠當心 溫度可能「瞬間飆170度」

平常在修補物品，或者DIY的時候，往往會需要利用到快乾膠來黏著物件。不過快乾膠在使用上，也有一些需要注意的地方，否則若是一個不慎，很可能會引發意外後果。

台鐵永康至台南站發生平交道事故 部分列車延誤

台鐵113次列車因在永康車站至台南車站間發生平交道事故，部分列車有所延誤。有民眾在臉書粉專「合鐵事故通報平台」表示，廣播...

成人一直冒痘…不一定是火氣大 醫揭1飲品喝太多：恐滿面油光

明明不是青春期，卻一直在長痘痘？萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵提醒，扣除掉壓力的部分，這樣的人得調整飲食，若喜歡高糖飲食、高乳製品攝取，恐怕會造成「滿面油光」、痘痘大軍竄出。

暑假將至+國內消費疲軟 蛋商公會：還有降價空間

國內雞蛋買氣依舊不佳，雖然本周雞蛋產地價和批發價仍維持每斤27.5和37元，農業部已經呼籲末端餐飲業者降價，同時也在前端...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。