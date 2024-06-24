拿衛生紙擦竟嚴重燙傷！使用快乾膠當心 溫度可能「瞬間飆170度」

平常在修補物品或者DIY的時候，往往會需要利用到快乾膠來黏著物件。不過快乾膠在使用上，也有一些需要注意的地方，否則若是一個不慎，很可能會引發意外後果。

根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，日本國民生活中心近來在官方X和YouTube分享，表示快乾膠在接觸像是衛生紙或是一些衣物纖維時，有可能因為瞬間的化學反應，產生足以燙傷人體的高溫。

2023年11月，有一位民眾在貼指甲貼塗快乾膠時，因為黏劑稍微有點滴到手指上，因此拿衛生紙去擦，結果表皮、真皮都因此燙傷，需要一個月的時間治療。

之所以會發生這樣的意外，是因為快乾膠的主要成分「氰基丙烯酸酯」，原先靠著和空氣中的水氣產生反應，進而硬化產生黏著的效果。而氰基丙烯酸酯如果接觸到衛生紙或布面，會渲染擴大化學反應的面積，瞬間產生極高的熱能，其溫度甚至上看170度。

日本國民生活中心建議，在使用快乾膠前，最好詳閱說明，並配戴實驗用手套以防意外。如果不慎滴到衣物，可以用大量清水沖洗來挽救。