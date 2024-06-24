成人一直冒痘…不一定是火氣大 醫揭1飲品喝太多：恐滿面油光

明明不是青春期，卻一直在長痘痘？萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵提醒，扣除掉壓力的部分，這樣的人得調整飲食，若喜歡高糖飲食、高乳製品攝取，恐怕會造成「滿面油光」、痘痘大軍竄出。

沈孟暵在臉書發文指出，成年後仍長痘痘，除了與年齡、肌膚出油量多寡有很大的關係外，飲食影響也很重要，吃太多高糖食物會增加體內類胰島素生長因子-1（IGF-1），這種化學物質會促使皮脂腺分泌更多的油，造成油光滿面。至於高乳製品攝取，經研究發現，喝牛奶（尤其是脫脂牛奶）在某些族群也會導致出油增加，讓痘痘問題變嚴重。

沈孟暵進一步表示，壓力也會對臉部出油造成影響，當身體釋放壓力賀爾蒙（皮質醇、substance P），會讓皮脂腺分泌更多的油脂，造成臉部出油。此外，抽菸也會讓身體發炎，進而造成痘痘冒出，縱使脫離青春期，還是需要培養良好生活習慣。

另外，長痘痘代表上火，要吃降火氣食物？北市聯醫陽明院區中醫科主治醫師林俐嘉對此表示「不一定」，痘痘也有濕熱與寒濕、痰濕之分，愛吃甜食、飲啤酒、冰飲或虛寒體質的人，脾胃可能受寒而顯得虛弱。一般來說，上火的痘痘會紅腫、突起、化膿，觸摸甚至會痛，民眾在飲食部分，應把握「春夏養陽，秋冬養陰」的中醫養生原則，尤其冬季要保護、滋養體內陰液，不要因為吃太多溫補藥膳而傷陰。