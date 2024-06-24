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只有更熱！台灣飆高溫 鄭明典po一圖曝原因
天氣只有更熱。昨天全台普遍都有36度以上高溫，雲林斗南更飆38.5度，中央氣象署上午針對11縣市發布高溫資訊(橙色)，恐超過36度，中央氣象署預報員劉宇其上午指出，受太平洋高壓影響，未來一周都是高溫炎熱的天氣，但中午之後有雷雨。
不少民眾大呼吃不消，才6月下旬天氣為什麼這麼熱，中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po圖指出，看見"高壓下沉區"，很明顯地少雲區塊，對流被抑制，這就是太平洋高壓的影響。
鄭明典指出，太平洋高壓在春季開始發展，先是在低緯區域往西深入南海，有時可覆蓋中南半島。在梅雨季初期，太平洋高壓開始往北擴張，當高壓退出南海就是南海夏季風建立的時候。之後太平洋高壓會持續壯大，高壓脊線逐漸北抬，通常到七月初脊線會移至台灣北方。
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