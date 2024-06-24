氣象署：今恐飆36度以上南部明更熱 雷雨區域大恐下到入夜
在太平洋高壓加上偏南風影響，中央氣象署預報員劉宇其指出，今天天氣熱，午後有雷陣雨。今天普遍高溫都有35、36度，中南部內陸地區、大台北、花東縱谷等有36度以上高溫機會。明天改吹東南風，各地仍很熱，南部比今天更熱，恐36、37度。
劉宇其指出，今天午後雷雨區域大，中部以北到入夜後仍零星下雨狀況。台東、南部沿海地區今天晚上到明天清晨、上午仍有零星短暫雨。
氣溫方面，氣象署上午針對11縣市發布高溫資訊(橙色)，恐超過36度。氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，今日白天台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，嘉義市則為黃色燈號。
劉宇其指出，明起到27日高壓強水氣少，各地仍普遍有35度、36度高溫，南部恐飆更高溫，達37度或以上。
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