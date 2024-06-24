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暑假將至+國內消費疲軟 蛋商公會：還有降價空間
國內雞蛋買氣依舊不佳，雖然本周雞蛋產地價和批發價仍維持每斤27.5和37元，農業部已經呼籲末端餐飲業者降價，同時也在前端加速寡產母雞和延緩種雞進入蛋中雞的期程，蛋商公會今天指出，暑假營養午餐停供加上國人都選擇出國，蛋會變得更不好賣，目前看來仍有降價空間。
台北市蛋商公會理事長林天來表示，目前雞蛋仍有跌價空間，雞蛋其實並不好儲存，天氣熱蛋只要搬運的時候一破掉就會生蟲，新鮮雞蛋一來不能冷凍，二來冷藏時間短促也影響品質，學校也都用液蛋，鮮蛋銷路真的不好。
林天來坦言，以前同期的銷路雖然差，但也沒有到這麼差，因為近年來國人出國的多，進來台灣的觀光客沒有以前那麼多，加上受到0403地震嚴重影響觀光，花蓮很多地區也都不進蛋；再來就是國旅太貴影響國人內銷力道，畢竟觀光客在飯店每天早上都會吃蛋，加上暑假要到了，營養午餐暫時停供也會更不好賣。
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