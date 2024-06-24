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只有更熱！11縣市今恐36度 賈新興：周三起三天更熱
今天很熱，屏東、彰化、雲林、台南及台東等測站上午8時、9時許陸續超過35度，中央氣象署上午針對11縣市發布高溫資訊(橙色)，恐超過36度。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今早在臉書表示，26日（周三）至28日（周五）太平洋高壓更強，會更熱。
氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，今日白天台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。嘉義市則為黃色燈號。
高溫橙色36燈號：台北市、新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣。高溫黃色燈號：嘉義市。影響時間今天白天
賈新興說，天氣真的很熱，要注意防曬、補充水分及保持好體力。26日至28日太平洋高壓更強，天氣更熱。29日至7月1日西南水氣增。至於中國長江中下游及日本九州四國一帶受梅雨影響，要留意暴雨。月底到7月初韓國也受梅雨影響，到這些地方要注意。
賈新興指出，25日午後，台南以北有局部短暫陣雨、宜花山區亦有零星短暫雨。26日至27日，花東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後台南以北有局部短暫陣雨。28日至29日，午後嘉義以北及宜蘭有零星短暫雨。
賈新興指出，30日午後西半部有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。7月1日嘉義以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。2日午後，山區及南投有零星短暫陣雨。3日午後， 山區有零星短暫雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
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