天氣風險：今午後雷雨恐提早 雨區擴大降雨明顯下到入夜

天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，太平洋高壓稍減弱，今午後雷陣雨明顯，雨區擴大，且部分區域恐下到入夜，但未降雨時留意高溫炎熱，普遍都有36度以上高溫。

歐宗學表示，近期台灣處在太平洋高壓邊緣偏南風環境中，除南部沿海地區晨間有零星短暫陣雨，各地上午多雲到晴，午後山區或中北部、東北部平地有午後雷陣雨，今天也是相似天氣型態。

不過歐宗學說，今天太平洋高壓勢力有稍微減弱趨勢，對流雲系發展抑制效果沒那麼明顯，代表午後雷陣雨發生的時間可能會較早，而且影響範圍有擴大趨勢，雨量也會增多、降雨強度顯著，部分地區雨勢有機會延續到入夜才停止，應留意中午到傍晚天氣變化。

沒下雨的時候，各地依然高溫炎熱，歐宗學表示，昨天全台普遍都有36度以上高溫，最高溫在雲林斗南達38.5度，預估今天也有相似極端高溫出現，範圍也依然相當大。

歐宗學說，明天台灣附近太平洋高壓勢力仍然較弱，但環境風向稍轉為東南風，依然維持多雲到晴午後雷陣雨，但降雨熱區比較偏向山區及中北部地區。周三到周四高壓勢力逐漸增強，環境風向再轉為偏南風，午後雷陣雨發展影響範圍有縮小趨勢，但山區附近仍然要留意可能有局部較大雨勢。

至於周五到周末太平洋高壓勢力又有稍微減弱趨勢，西南季風強風區域可能會往台灣靠近，環境風向轉為西南風，有機會帶來水氣增多，迎風面中南部轉為局部短暫陣雨天氣，早晚沿海地區降雨機率會比較高一點，不過整體的雨勢還是午後雷陣雨才會比較明顯，各地山區及中部以北、東半部地區都可能受影響。

歐宗學表示，下周前半在西北太平洋地區都還沒有顯著的熱帶擾動發展趨勢，這種上午高溫、午後有局部雷陣雨的夏季天氣型態可能還要持續一段時間。