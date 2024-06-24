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碰到雷雨做什麼、不能做什麼才安全 鄭明典這樣說

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
中央氣象局前局長鄭明典指出，如果在室外碰到雷雨，最好能找建築物避一避。本報資料照片
中央氣象局前局長鄭明典指出，如果在室外碰到雷雨，最好能找建築物避一避。本報資料照片

最近午後常有大雷雨，來得急又下很大，中央氣象局前局長鄭明典在臉書說明雷雨區安全守則。他指出，室內基本上是安全的，在室外，最好能找建築物避一避；至於划船、游泳都是高風險行為，要盡快上岸。

鄭明典指出，室內基本上是安全的，但要避開電話線和門窗，雷雨中也應避免淋浴。如果在室外，最好能找建築物避一避，不得不就至少避開高聳的樹或物體，盡量走低處但避開水區和導電物體。

鄭明典說，划船、游泳都是高風險行為，要盡快上岸。一群人在野外活動，則應分散開來，感覺毛髮直豎，立刻蹲低，但與地面保持最小接觸面積，雙手護住頭部，低頭到雙膝之間。

如果行車間遇到大雷雨，鄭明典指出，要打開閃燈放慢車速並靠右，雨勢過大或遇冰雹，緩慢靠右減速停車，注意避開任何可能掉落物。除非有淹水之虞，盡可能留在車內，不接觸車內金屬元件。

鄭明典也說，一般露營帳篷對雷擊一點防護力都沒有，要注意。

大雷雨 鄭明典 風險

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