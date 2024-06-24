太平洋高壓影響 吳德榮：今高溫38度午後防大雷雨

天氣很熱，要防曬和避免中暑，但午後有大雷雨，也要帶傘。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今起到至下周日(24至30日)「滯留鋒」在華南至長江流域一帶徘徊，台灣受太平洋高壓影響，天氣大致晴朗炎熱，最高氣溫常達36至38度左右，要注意防曬、防中暑。

今日各地區氣溫：北部24至37度，中部24至38度，南部25至37度，東部24至37度。

吳德榮也說，太平洋高壓的「沉降作用」，尚不足以完全壓制、近山區午後對流的發展，因此鄰近平地及山區，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，仍應注意「大雷雨」(伴隨雷擊、強風及瞬間大雨)的發生。