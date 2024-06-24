7月徵文主題／一年一度退休力 今年是幾分？

聯合報／ 本報訊

「你的退休力，今年有幾分？」百歲時代來臨，每個人都要以至少活到一百歲來規畫人生，退休或不退休都是未來生活的選項。「六種動物測驗你的退休力」，你今年填答了嗎？請掃描下方QRCode，測量你的分數、代表動物或雷達圖，更歡迎告訴我們這一年來對老後生活的領悟與準備。

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▌延伸推薦：

六種動物測驗你的退休力，看看你是哪一種？

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