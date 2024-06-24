健康你我他／一周檢查冰箱一次 確認食物保存期限

某一年父親為了不浪費，把一顆發霉的水果削掉壞的部分，將看起來沒事的部分全吃掉，結果狂拉肚子。爾後，我們就更加留意食物的保鮮，只要家裡的食物壞掉，一律全部丟棄。

夏天普遍胃口不好，為了促進食欲，媽媽經常自製各式涼伴菜，常見有小黃瓜、高麗菜、梅子洋蔥、醋醃蘿蔔等，美味爽口又衛生。

有時為了讓家人下班後就可以即食水果，媽媽會先將水果削皮切好，置入保鮮盒，讓大家使用叉子取食。有時也會煮清草茶、冬瓜茶、綠豆湯、白木耳甜湯等，待涼後置入冰箱。不管外面的太陽有多炙熱，回到家打開冰箱門，立刻有冰鎮的食物及飲品，真是非常幸福。

媽媽強調，夏天食物保存不易，因此要控制食物的存量，不要將冰箱塞的太滿，雖然每天去菜市場或超市買菜很累，但是能讓家人吃新鮮營養的食物，多留點汗也是值得的。不管生食或熟食，食物放在冰箱裡一定要留意保存期限，我家一周全面檢查一次，就怕媽媽將剩菜置入保鮮盒之後，不慎推到角落，忽略及時享用。

家裡備有多款保鮮盒及環保杯，讓食物在冰箱裡保持原有風味。定期清潔冰箱也很重要，保持冰箱沒有異味。食安自己把關，希望家人都能食在安心。