健康名人堂／癌症死亡率不減 應積極面對解決

張金堅 自從2023年11月30日舉行聯合氣候大會（COP28），124個國家共同簽署「氣候與健康宣言」，賴總統亦積極提出「健康台灣」願景，且在就任滿月親自宣布成立以氣候變遷、健康台灣、全民防衛為定位的三大諮詢委員會，可見氣候變遷與促進國人健康已是政府與國人必須嚴肅面對的問題。

COP28宣言中，特別宣示將健康放在氣候行動的核心，大家都強調共同發展氣候韌性、強化醫療建設、建立低碳、永續、公平且能使未來世代也受益的衛生體系。

我癌症死亡率 高於日、韓

無獨有偶，最近衛福部發布2023年國人十大死因分析，癌症蟬聯42年為十大死因之冠，死亡人數較比2022年增加，去年共53216人死亡，每四位往生者就有一位是癌患，每九分五十三秒就有一位癌患離世，比2022年撥快14秒，我國癌症死亡率高於鄰近的韓、日兩國。

雖然我們有令人驕傲與滿意的全民健保，但降低癌症死亡率已刻不容緩。賴總統是台灣第一位白袍總統，他特別重視國人健康，令人讚佩與鼓舞，他提出健康台灣的願景，特別提到癌症死亡率要在2030年減少三分之一。

賴總統三支箭 達標挑戰大

賴總統射出癌症三支箭，分別是「提升早期癌症篩檢」、「聚焦基因檢測及精準醫療」、「成立百億癌症新藥基金」。這三支箭確實非常重要，但要在短短六年內達標，必須面對很多挑戰與因應，有其難度，但我們仍樂觀其成。

癌症的成因、致癌機轉、生物特性非常複雜，仍有很多努力空間，除了醫療相關因素力求改善，環境相關因素也不容忽視，像氣候變遷、空氣汙染物與癌症的發生與死亡亦有密切相關。加上國人的生活習慣，諸如不當飲食、體重控制不佳、缺少規律運動，也是癌症死亡人數增加及死亡率不降的原因。

空氣汙染問題 應跨部協調

針對空氣汙染與氣候變遷，國家更有責任面對與提出具體方案，包括環境部、衛福部、經濟部甚至其他部會都應設法整合，成立跨部會的協調單位，如何淨零碳排、降低空汙染是非常重要的策略；對個人而言，落實日常生活的防護措施以外，政府更應該扮演領頭羊的角色，嚴格把關。

檢視今年四月底預告的空氣品質修正草案，應盡量依循WHO指引，PM2.5要在5μg/m3以下，加嚴升級。也要鼓勵民間企業特別碳排大戶，落實淨零減碳與環境保護，因為氣候變遷、全球暖化、溫室氣體及空氣汙染已是屬於健康危機的一環。醫院也是排碳大戶，尤其全台醫院用電量占服務業百分之十六，位居服務業第一名，更是責無旁貸。

在國家層次，應該透過跨部會協調與溝通，全面展開氣候變遷及空氣汙染的健康管理，並落實執行，才能期待癌症的活存率升高、死亡率的降低，如能達標，將是全民之福。