雙北等11縣市恐飆36℃ 高溫防中暑

連日高溫，彰化、苗栗等地已有多人中暑；中央氣象署預報員張承傳表示，昨天最高溫出現在雲林縣斗南鎮的卅八點五度，主要為地屬近山區平地，易發生極端高溫。他說，未來一周仍以高溫悶熱、午後雷陣雨為主要天氣型態，今天白天台北、新北、彰化、南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、花蓮等十縣市為橙色燈號，有連續出現卅六度的機率，嘉義市氣溫會達卅六度以上的黃色燈號。

張承傳說，昨天台東金峰鄉、太麻里鄉也分別出現卅八點三度、卅八點二度的高溫，台南、台北、高雄、屏東、彰化、台中、花蓮、南投等也都出現局部卅七度以上高溫。未來一周各地普遍高溫約卅三至卅五度，周一、二水氣雖多、雨時較長，但沒下雨時感受仍為高溫炎熱；南部有較大範圍出現卅六度高溫，中部、大台北盆地也有局部出現卅六度以上高溫機會。

這幾天高溫，各地都傳出中暑事件，彰化基督教醫院近兩天就收治多名病患。彰化四十三歲泰籍女子前天在南彰化登山健行途中突昏迷，送醫時體溫高達四十點九度，雙手僵直抽搐，有急性呼吸衰竭情況，昏迷指數一度降到三，醫師診斷為熱中暑，火速使用冰毯機降溫，昨天恢復意識，但仍有生命危險。

七十多歲老翁騎腳踏車外出資源回收，長時間曝曬後不支倒地，送到彰基時體溫卅九度，抽血檢查及點滴輸液降溫後症狀改善，已返家休養。苗栗八十八歲老婦昨在家忽然覺得身體很熱，送醫時體溫高達四十點一度；另外，一名八十九歲老婦人被發現昏倒在路口，體溫四十點二度，經診斷都是中暑。

彰化縣衛生局提醒民眾避免於上午十點至下午二點曝曬陽光下，盡可能在蔭涼、通風或有空調處，且絕對不可將幼童單獨留在密閉車內，盡量穿輕便、淺色、透氣、吸水與排汗功能佳的衣物。