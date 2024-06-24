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挨批台鐵化 高鐵新車採購加碼

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台灣高鐵的運量屢創新高，但向日本購買的新車二○二七年才可投入營運，高鐵本月決議採購案增補，再斥資台幣六億餘元，加強系統效能與乘坐品質。圖為高鐵列車停靠於台北站。記者曾原信／攝影
台灣高鐵的運量屢創新高，但向日本購買的新車二○二七年才可投入營運，高鐵本月決議採購案增補，再斥資台幣六億餘元，加強系統效能與乘坐品質。圖為高鐵列車停靠於台北站。記者曾原信／攝影

台灣高鐵運量攀升，日均運量已逾廿萬人次，品質卻逐漸遭人詬病，因此，台灣高鐵公司去年三月斥資一二四○點九一億日圓、折合台幣二八五億元，向日立東芝採購十二組新世代列車，預計二○二六年起陸續交車，二○二七年正式投入營運。今年六月十二日，高鐵董事會再決議通過卅點四五億日圓、折合台幣約六億餘元的採購案「增補」，希望提升系統效能和乘坐品質。

高鐵公司表示，在不影響交車期程前提下，經效益評估，新增提升新車系統效能及旅客乘坐品質等選項，並提報董事會，於六月十二日通過後，進行契約增補卅點四五億日圓，期能在新車導入後，提供旅客更舒適的乘車體驗。

針對民眾的期盼，高鐵公司表示，新世代列車以日本新幹線N七○○Ｓ列車為參考系統，不僅外觀較台灣高鐵現有的七○○Ｔ列車更具流線型，並具有輕量化、高性能、節能、舒適等優點，可望為旅客提供更舒適的旅運服務。

新車座椅提供插座

未來新車每個座椅均可提供一一○Ｖ插座、車廂內並配置全彩ＬＣＤ車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架等設備；至於此次增購內容，高鐵表示，可能類似新增杯架等，或列車系統等硬軟體設施，屆時列車亮相時一併介紹。

不過對民眾而言，因搭乘高鐵人潮眾多，自由座車廂擁擠不堪，甚至外溢到對號座車廂，使主打高品質的高鐵遭批「台鐵化」。不具名的民眾表示，乘車時經過部分路段，感覺非常顛簸，因此希望新車能盡快投入營運，提高乘車品質。

民眾盼增立體杯架

另有民眾指出，目前僅有商務艙有ＵＳＢ充電，盼新購的列車每個座位都能有充電設施；此外，因高鐵沒有杯架，餐桌上僅有圓形凹槽，希望未來每輛列車、每個座位都能有立體杯架，才不用擔心飲料在車廂晃動時溢出。

台鐵 新幹線 自由座 車廂 高鐵

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