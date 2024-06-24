台鐵周三改點 北高最快3.6小時

台鐵公司配合ＥＭＵ三○○○型新自強號將全數交車投入營運，後天將進行時刻調整，共調整四三六列次，並推出最快三小時卅八分即可抵達的北高直達車，北中更只需一小時五十分；改點後更有四十五列ＥＭＵ三○○○型新自強號於此次改點中投入營運。

台鐵表示，本月廿六日、本周三改點，將提升西線直達自強號運能及競爭力，西線直達車台北到高雄，最短時間為三小時卅八分，所有直達車班次均可在四小時內。

台北到台中的行車時間，均在一小時五十分內，每日共開行六往返十二列次，逢周五、周日另增台北到彰化一個往返班次。

此次列車時刻調整還包含增開南港至潮州間三列次、潮州至七堵間一列次、七堵至彰化間二列次，調整後，西線自強號列車運能提升百分之四點二。而增加樹林至台東間ＥＭＵ三○○○型新自強號六列次、樹林至花蓮間二列次、普悠瑪二列次，調整後，東線自強號列車運能提升百分之三。

台鐵表示，為提升北部地區尖峰時段區間車運能，基隆至新竹間七列次區間車，原八輛車改以十輛車行駛，樹林至蘇澳間十七列次區間車，原四輛車改以八輛車行駛。