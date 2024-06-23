快訊

25年來頭一遭！參謀總長陪同顧立雄 周三將赴立院報告

國家警報大響！22:27花蓮近海規模5.4地震 最大震度4級

全台有感！晚間10點27分花蓮近海規模5.4地震 最大震度4級

健保藥品排行4／5旬男糖尿病只吃藥不忌口 苦勸不聽竟失能

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
藥師公會全聯會副發言人、開業藥師王明媛說，三高疾病除按時服藥外，飲食也十分重要，應多攝取蛋白質、青菜，少吃甜食、澱粉類食物，避免血糖失控。本報資料照片
藥師公會全聯會副發言人、開業藥師王明媛說，三高疾病除按時服藥外，飲食也十分重要，應多攝取蛋白質、青菜，少吃甜食、澱粉類食物，避免血糖失控。本報資料照片

近期正值新冠肺炎流行期，且感冒患者多，依衛福部健保署統計，112年使用止咳、化痰等感冒用藥人數多，藥師公會全聯會副發言人、開業藥師王明媛表示，當新冠等病毒活躍時，民眾應戴口罩、勤洗手，以防病毒感染，降低用藥、就醫的機會。

疾管署表示，新冠疫情上升且處流行期，上周新增本土病例623例，較前一周增加294例；另上周新增38例死亡病例，較前一周新增20例，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，面對新冠疫情，國人不可掉以輕心。

健保調查顯示，用量較多的藥物以糖尿病、高血壓、高血脂三高用藥為主。王明媛說，三高疾病除按時服藥外，飲食也十分重要，但曾有一名糖尿病患者到藥局取藥，她看到患者持續惡化，藥物愈吃愈多，於是告知應採取飲食控制，並且多運動，多攝取蛋白質、青菜，少吃甜食、澱粉類食物。

但這名50多歲民眾卻說，「什麼都不能吃，乾脆死一死算了」，後來患者多次中風，最後失能。王明媛說，「醫療屬於個人責任」，面對疾病除藥物治療外，還需改變飲食、運動等生活習慣，才能促進健康。

健保署 患者

延伸閱讀

室友盥洗後浴室充斥魚腥味...她超級驚嚇不敢再同房

發現GLP-1抗糖尿病 3科學家獲唐獎生醫獎

唐獎頒給「GLP-1」研究團隊 醫：帶來糖尿病治療革命

唐獎生技醫藥獎公布 糖尿病、肥胖用藥GLP-1研究獲獎

相關新聞

明後2日雨區擴大！午後雷雨炸半個台灣 大台北11縣市續飆高溫

未來1周以高溫悶熱、午後雷陣雨為主要天氣型態，中央氣象署預報員張承傳表示，明後2天雨區較廣，中部以北有機會持續降雨至晚間...

塑膠袋裝熱湯…小心吃下環境荷爾蒙 專家揭日常7大NG行為

看著熱騰騰、剛煮好的湯麵，老闆熟練地直接裝進塑膠袋裡，再束緊粉紅的繩子，滾燙的湯汁用塑膠袋裝安全嗎？專家指出，想要減少內...

嚇跑年輕醫師？胸腔科新血雪崩式下降 蘇一峰嘆：錢少事多「離監獄近」

聯合報昨天獨家報導，胸腔科新進醫師人數出現雪崩式下降，歷經SARS、H1N1、新冠肺炎等重大疫情，胸腔科醫師辛苦，但所得...

雨區再擴大！13縣市發布豪大雨特報 留意雷擊、強陣風

中央氣象署發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天新北市、新竹縣、台中市、南投縣山區有局部大雨或豪雨

第一線醫師輸液叫嘸貨 林靜儀改口致歉：下周再進口30萬袋

市占率達7成的輸液大廠永豐化學工業股份有限公司，因出現重大違規而停產，衛福部透過「國內廠商增產、國外專案輸入」雙管齊下盼...

健保藥品排行4／5旬男糖尿病只吃藥不忌口 苦勸不聽竟失能

近期正值新冠肺炎流行期，且感冒患者多，依衛福部健保署統計，112年使用止咳、化痰等感冒用藥人數多，藥師公會全聯會副發言人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。