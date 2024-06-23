健保藥品排行4／5旬男糖尿病只吃藥不忌口 苦勸不聽竟失能

近期正值新冠肺炎流行期，且感冒患者多，依衛福部健保署統計，112年使用止咳、化痰等感冒用藥人數多，藥師公會全聯會副發言人、開業藥師王明媛表示，當新冠等病毒活躍時，民眾應戴口罩、勤洗手，以防病毒感染，降低用藥、就醫的機會。

疾管署表示，新冠疫情上升且處流行期，上周新增本土病例623例，較前一周增加294例；另上周新增38例死亡病例，較前一周新增20例，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，面對新冠疫情，國人不可掉以輕心。

健保調查顯示，用量較多的藥物以糖尿病、高血壓、高血脂三高用藥為主。王明媛說，三高疾病除按時服藥外，飲食也十分重要，但曾有一名糖尿病患者到藥局取藥，她看到患者持續惡化，藥物愈吃愈多，於是告知應採取飲食控制，並且多運動，多攝取蛋白質、青菜，少吃甜食、澱粉類食物。

但這名50多歲民眾卻說，「什麼都不能吃，乾脆死一死算了」，後來患者多次中風，最後失能。王明媛說，「醫療屬於個人責任」，面對疾病除藥物治療外，還需改變飲食、運動等生活習慣，才能促進健康。