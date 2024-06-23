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健保藥品排行3／吃藥傷胃來顆制酸劑？ 醫揭不為人知風險

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總副院長、胃腸肝膽科主治醫師李偉強說，長期服用制酸劑，可能會引起腹瀉、便秘等副作用，還會減少胃酸分泌，可能會降低其他正在服用藥物的效果；示意圖。本報資料照片
台北榮總副院長、胃腸肝膽科主治醫師李偉強說，長期服用制酸劑，可能會引起腹瀉、便秘等副作用，還會減少胃酸分泌，可能會降低其他正在服用藥物的效果；示意圖。本報資料照片

民眾生活、工作壓力大，常有胃部發炎、潰瘍及胃食道逆流等，就醫時醫師也會開立制酸劑。依衛福部健保署最新統計，制酸劑位居 112年用藥人數前十名之列。台北榮總副院長、胃腸肝膽科主治醫師李偉強說，許多民眾認為「吃藥會傷胃」，請醫師開藥時一併開立制酸劑，但真正會傷胃的藥，其實很有限。

李偉強指出，臨床可能有胃部副作用的藥物，包括阿斯匹靈類、類固醇及治療筋骨、關節痠痛的止痛藥，這三大類是可能較為傷胃，醫師多會合併開立制酸劑，緩解不適。

但許多民眾自行購買制酸劑服用，李偉強指出，此類民眾往往是胃不舒服就吃藥，但長期服用制酸劑，可能會引起腹瀉、便秘等副作用，還會減少胃酸分泌，可能會降低其他正在服用藥物的效果。

李偉強說，制酸劑不能與治療青春痘的四環素合併服用，可能影響鈣離子、鎂離子吸收，增加骨質疏鬆風險；而有些嚴重的胃病、食道等問題，包括癌症在內，多以胃不舒服來呈現，若一直吃胃藥壓抑，沒有發現真正的問題，可能錯過黃金治療期。

治療胃食道逆流，必要時應接受胃鏡檢查，以排除食道癌或胃癌等其它疾病。李偉強說，如果診斷確定是胃食道逆流，多數病人服藥後一到二周就會有明顯改善，但服藥需持之以恆。調整生活及飲食習慣也同樣重要，應避免咖啡、茶類、巧克力、過甜的水果及果汁、酒精性飲料、油炸或油膩、辛辣的食物、大蒜、洋蔥等。

吃藥 胃食道逆流 醫師

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