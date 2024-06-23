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健保藥品排行2／普拿疼漲價國人有感 醫曝關鍵因素：治標不治本

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
近期部分成藥、指示用藥漲價，民眾常用的「普拿疼」藥物也有部分調漲，圖為調漲的普拿疼藥品。記者潘俊宏／攝影
近期部分成藥、指示用藥漲價，民眾常用的「普拿疼」藥物也有部分調漲，圖為調漲的普拿疼藥品。記者潘俊宏／攝影

常用止痛藥物「普拿疼」將於7月漲價，引發關注。依衛福部健保署最新統計，112年使用人數最多的藥物，就是止痛消炎藥，新北市立土城醫院復健科主治醫師陳彥嘉說，隨著高齡人口增加，民眾經常久坐、運動量不足、姿勢錯誤等，包括肩膀、下背痛、頸椎、腰椎、膝蓋等疼痛患者有明顯增加趨勢，使止痛類藥物使用人數增多。

陳彥嘉說，臨床使用止痛消炎藥，包括一般止痛藥，如普拿疼等；如果需要止痛兼消炎，在復健科、骨科等門診，多開立非類固醇止痛消炎藥，提醒腎功能、腸胃不佳患者，應依醫囑用藥，醫師也會針對胃腸功能不佳者開立制酸劑；至於類嗎啡或嗎啡類止痛藥，多用於癌症疼痛等患者。

依患者不同的症狀，給予藥物。陳彥嘉說，風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡等自體免疫性疾病，需長期使用消炎止痛藥，但短期肌肉拉傷、發炎，或是肌肉緊繃，造成骨關節疼痛等，止痛藥多用在急性期約1至2周，緩解症狀，若長期姿勢不良引起的疼痛，止痛藥「治標不治本」，服藥約一周未改善或停藥後症狀又出現，應盡速就醫治療。

「不是吃藥不痛，就好。」陳彥嘉，這是許多民眾的迷思，疼痛須找到原因，如與肌肉有關的慢性疼痛須合併冰熱敷、按摩、拉筋或復健治療等，同時應改善姿勢、增加運動量等，解決疼痛問題。

健保署 普拿疼

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